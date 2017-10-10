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Россия примет сборную Ирана в Казани

10 октября 2017, 17:50
22

Во вторник, 10 октября, состоится очередной товарищеский матч сборной России перед стартом на чемпионате мира-2018. В этот раз соперником выступит национальная команда Ирана.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Иран. Начало в 19:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран
Комментарии (22)
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Karakush
1507613959
Ждем уверенной победы!
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сапёр75
1507614768
Должны победить !
Ответить
Томь вперёд
1507615323
Азмуну просто шик: будет играть выездной матч за сборную, не покидая не то что России, а даже города! Россия, вперёд!
Ответить
Артурка32
1507615387
Надеюсь что сегодня Лунев будет на воротах
Ответить
insider_retro
1507616960
На автоголы надеяться не стоит!...) Надо самим забивать! Хочется увидеть во всём блеске связку Кокорин-Смолов!!!... Пропустим однозначно, а забивать надо больше соперника!! Бразильскую систему никто не отменял!!...)) Хорошей игровой наглости нашей команде и фарта!!!
Ответить
alex1951
1507618724
Хороший спарринг. Иран вполне можно приравнять ,по силе, к какой-нибудь европейской сборной... они выносливы,техничны...получше корейцев....предполагаю ничью.
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OfaZavr
1507622361
Иран посильнее Кореи будет непросто, но желаю победы!
Ответить
prezent2017
1507626502
Гарика из ворот попросите на выход, пожалста! Пусть скажет, что ножка заболела или еще чего.
Ответить
19element87
1507654306
обостряющих передач не хватает....
Ответить
_Marqella_
1507656511
кто играет у нас под 14 номером? самый косячный игрок....
Ответить
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