Россия примет сборную Ирана в Казани

Во вторник, 10 октября, состоится очередной товарищеский матч сборной России перед стартом на чемпионате мира-2018. В этот раз соперником выступит национальная команда Ирана.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Иран. Начало в 19:00, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!