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    Россия примет сборную Ирана в Казани

    Во вторник, 10 октября, состоится очередной товарищеский матч сборной России перед стартом на чемпионате мира-2018. В этот раз соперником выступит национальная команда Ирана.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Иран. Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 17:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 10 октября 2017, 21:06

      Предположил ничью утром,а вечером сбылось)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5586

      _Marqella_ 10 октября 2017, 20:28

      кто играет у нас под 14 номером? самый косячный игрок....

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 октября 2017, 20:18

      Наш футбол без легионеров - днище. Не наше это...не наш спорт

      0
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 10 октября 2017, 20:15

      Азмун уже забил дырявой обороне

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 октября 2017, 20:00

      Смолов не нужен в стартовом,вместо него пусть Полоз играет.Вот для таких матчей и нужен Дзюба в сборной.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2017, 20:00

      средняя линия очень слаба нет подпитки для наших напов надеюсь во 2 тайме чечес найдет замкну

      1
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      Рейтинг: +702

      19element87 10 октября 2017, 19:51

      обостряющих передач не хватает....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 12:08

      Гарика из ворот попросите на выход, пожалста! Пусть скажет, что ножка заболела или еще чего.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 октября 2017, 11:16

      может сегодня увидим нашу сборную...

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 10 октября 2017, 11:16

      Пора,уже давно пора выходить Черчесу и его ,,черчесятам,,
      из похмельного состояния,даешь игру уровня Чэ эМа)))))!!!

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