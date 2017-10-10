Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рауш в полной мере ощущает себя футболистом сборной России

    Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал о своем дебюте в официальных матчах за сборную России, который пришелся на матч с командой Южной Кореи. Ранее футболист принимал участие в игре национальной команды против «Динамо», но официально дебютным считается матч с азиатской сборной.

    – Матч с Южной Кореей можно назвать вашим официальным дебютом в составе сборной?

    – Да, это мой полноценный дебют. Все-таки матч с «Динамо» не такой статусный – даже в календаре ФИФА он не отображен. Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле (смеется).

    – А о вашей игре тренеры что-то конкретное сказали?

    – В раздевалке персональных разборов не было – все отложилось до тренировок и теоретических занятий перед матчем с Ираном. А после Южной Кореи Черчесов просто поздравил всех нас с победой, объявил график подготовки к следующему матчу и больше ничего не говорил.

    – Об иранской команде имеете какое-то представление?

    – Помню только отдельных футболистов. Того же Азмуна, отлично игравшего в Лиге чемпионов за «Ростов», и их тренера Карлуша Кейруша. Они неплохо смотрелись на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Это одна из лучших команд Азии. В общем, как и сборная Южной Кореи, иранцы будут для нас непростым соперником. Это хорошо, когда готовишься к домашнему чемпионату мира.

    – Южная Корея вас чем-то удивила?

    – Мы ожидали, что это будет дисциплинированный и самоотверженный соперник – с быстрыми игроками, хорошей физической подготовкой. Это они и показали. Удивили разве что два автогола. Я видел такое в своей карьере, но не помню, чтобы их забивал один и тот же игрок. Понятно, что был элемент случайности. Два гола в свои ворота корейцев подкосили, но в конце матча они продемонстрировали характер и забили нам два мяча.

    – Их главная звезда Сон Хын Мин из лондонского «Тоттенхэма» играл против вас в вашу бытность футболистом «Байера»?

    – Я его помню еще по временам, когда он выступал за «Гамбург». Очень быстрый и техничный футболист. Очень сложный соперник для любого защитника. Не удивлен, что он дорос до уровня «Тоттенхэма».

    – Выходя на замену, вы получили задание от Станислава Черчесова?

    – Он пожелал мне удачи и коротко объяснил, как действовать при стандартах. Спросил, внимательно ли я наблюдал за действиями Юрия Жиркова, вместо которого выходил на поле. И сказал, чтобы я играл, как он.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2017 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11