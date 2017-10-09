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  • Игнатьев: «Результат матча с корейцами дает основания верить в сборную России»

Игнатьев: «Результат матча с корейцами дает основания верить в сборную России»

9 октября 2017, 13:56
15

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у болельщиков есть основания верить в национальную команду после победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче. По словам специалиста, у игроков появились цель и вера в себя.

Напомним, в поединке с подопечными Станислава Черчесова корейцы дважды поразили собственные ворота.

«Итоговый результат дает основания верить в сборную. Особо стоит отметить эмоциональную составляющую, у игроков появилась цель и вера в себя. Если в начале встречи команда явно уступала южнокорейцам в быстроте принятия решений, а также в скорости движения, то затем игроки стали отрабатывать каждый эпизод, активно прессинговать, что и привело к автоголам соперника.

Есть определенные проблемы в обороне, связанные с потерей концентрации. При должном отношении к эпизодам игроки справляются с атаками соперника, не позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Потеря же концентрации обнажает все недостатки защитной линии.

Иран – команда приблизительно такого же уровня, как и сборная Южной Кореи. В данной встрече нужно отталкиваться от предыдущей игры, закрепить в составе тех футболистов, которые хорошо себя проявили, включая связку нападающих Александр КокоринФедор Смолов, внести определенные коррективы в защитную линию, а также, возможно, дать отдохнуть Игорю Акинфееву, замечательно проявившему себя в матче против Южной Кореи», – сказал Игнатьев.

Встреча Россия – Иран состоится в Казани во вторник, 10 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Иран Игнатьев Борис
Комментарии (15)
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Sylpheed
1507547852
Корейцы забили 4 мяча, а выиграли мы о_О
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Tony_93
1507548473
Смешно
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Ник_ЦСКА
1507549287
Как будто матч не смотрел, корейцы 2 с игры закатили под конец оперативно, оборона дырка, и впереди без халявы -почти ноль.
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polt
1507550132
«Итоговый результат дает основания верить в сборную". Что же он такого увидел в том матче? Слабую игру защиты и Акинфеева? Отсутствие комбинационной игры? Уровень игры корейцев не позволяет делать выводы, что наша сборная что-то может. Оснований для оптимизма пока нет.
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insider_retro
1507550592
Обычно, считается, что веру в команду укрепляет сама игра, её качество, а не итоговый результат, который не отражает творившегося на поле... Не каждая команда будет пулять по своим воротам... А вот с игрой как-то не очень...
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Red-white-чемпион
1507550947
Результат может быть и дает а вот сама игра нашей сборной не может дать таких оснований
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Gullit 76
1507553478
Если закрыть глаза и отключить мозг - то да результат внушает оптимизм.Если же этого не сделать,то оптимизм внушает игра 1-2 игроков не более.Команды нет!Посмотрите на Исландцев!Ощутите разницу!
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cent58
1507553622
Хватит уже словоблудием заниматься ! -игры как не было - так и нет ! - стоило корейцам взвинтить темп и все посыпались , в центре поля беспросветная мгла , потому что там Тарасов с Оздоевым не знают , куда бы пнуть мячик подальше .
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3a zenit
1507557228
народ говорит обратное,но кто связан со сборной,ТВ или чиновник напевают как всё прекрасно.Когда обосрёмся ДОМА на ЧМ!* что петь будете?
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alp
1507559614
епта в ничью с корейцами сыграли, и давай доверять этой сборной... молодцы че..
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