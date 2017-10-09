Игнатьев: «Результат матча с корейцами дает основания верить в сборную России»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у болельщиков есть основания верить в национальную команду после победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче. По словам специалиста, у игроков появились цель и вера в себя.

Напомним, в поединке с подопечными Станислава Черчесова корейцы дважды поразили собственные ворота.

«Итоговый результат дает основания верить в сборную. Особо стоит отметить эмоциональную составляющую, у игроков появилась цель и вера в себя. Если в начале встречи команда явно уступала южнокорейцам в быстроте принятия решений, а также в скорости движения, то затем игроки стали отрабатывать каждый эпизод, активно прессинговать, что и привело к автоголам соперника.

Есть определенные проблемы в обороне, связанные с потерей концентрации. При должном отношении к эпизодам игроки справляются с атаками соперника, не позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Потеря же концентрации обнажает все недостатки защитной линии.

Иран – команда приблизительно такого же уровня, как и сборная Южной Кореи. В данной встрече нужно отталкиваться от предыдущей игры, закрепить в составе тех футболистов, которые хорошо себя проявили, включая связку нападающих Александр Кокорин – Федор Смолов, внести определенные коррективы в защитную линию, а также, возможно, дать отдохнуть Игорю Акинфееву, замечательно проявившему себя в матче против Южной Кореи», – сказал Игнатьев.

Встреча Россия – Иран состоится в Казани во вторник, 10 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.