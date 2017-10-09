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    Игнатьев: «Результат матча с корейцами дает основания верить в сборную России»

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у болельщиков есть основания верить в национальную команду после победы над Южной Кореей (4:2) в товарищеском матче. По словам специалиста, у игроков появились цель и вера в себя.

    Напомним, в поединке с подопечными Станислава Черчесова корейцы дважды поразили собственные ворота.

    «Итоговый результат дает основания верить в сборную. Особо стоит отметить эмоциональную составляющую, у игроков появилась цель и вера в себя. Если в начале встречи команда явно уступала южнокорейцам в быстроте принятия решений, а также в скорости движения, то затем игроки стали отрабатывать каждый эпизод, активно прессинговать, что и привело к автоголам соперника.

    Есть определенные проблемы в обороне, связанные с потерей концентрации. При должном отношении к эпизодам игроки справляются с атаками соперника, не позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Потеря же концентрации обнажает все недостатки защитной линии.

    Иран – команда приблизительно такого же уровня, как и сборная Южной Кореи. В данной встрече нужно отталкиваться от предыдущей игры, закрепить в составе тех футболистов, которые хорошо себя проявили, включая связку нападающих Александр КокоринФедор Смолов, внести определенные коррективы в защитную линию, а также, возможно, дать отдохнуть Игорю Акинфееву, замечательно проявившему себя в матче против Южной Кореи», – сказал Игнатьев.

    Встреча Россия – Иран состоится в Казани во вторник, 10 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2017 13:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 19:46

      не угадал товарищ Игнатьев опять мимо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 9 октября 2017, 19:07

      Может я другую игру смотрел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      upiter535 9 октября 2017, 18:44

      Забивали бы в каждом матче по два мяча в свои ворота,зачем нам напрягаться!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 9 октября 2017, 17:33

      епта в ничью с корейцами сыграли, и давай доверять этой сборной... молодцы че..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 16:53

      народ говорит обратное,но кто связан со сборной,ТВ или чиновник напевают как всё прекрасно.Когда обосрёмся ДОМА на ЧМ!* что петь будете?

      1
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      Рейтинг: +10

      derrybay 9 октября 2017, 16:25

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      Рейтинг: +86

      cent58 9 октября 2017, 15:53

      Хватит уже словоблудием заниматься ! -игры как не было - так и нет ! - стоило корейцам взвинтить темп и все посыпались , в центре поля беспросветная мгла , потому что там Тарасов с Оздоевым не знают , куда бы пнуть мячик подальше .

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 октября 2017, 15:51

      Если закрыть глаза и отключить мозг - то да результат внушает оптимизм.Если же этого не сделать,то оптимизм внушает игра 1-2 игроков не более.Команды нет!Посмотрите на Исландцев!Ощутите разницу!

      5
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 октября 2017, 15:09

      Результат может быть и дает а вот сама игра нашей сборной не может дать таких оснований

      5
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      Рейтинг: +70673

      insider_retro 9 октября 2017, 15:03

      Обычно, считается, что веру в команду укрепляет сама игра, её качество, а не итоговый результат, который не отражает творившегося на поле... Не каждая команда будет пулять по своим воротам... А вот с игрой как-то не очень...

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