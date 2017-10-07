Кокорин поблагодарил южнокорейцев за автоголы

Форвард сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от товарищеского матча против сборной Южной Кореи (4:2). Игрок поблагодарил соперника за два автогола.

«В концовке первый гол упустили в штрафной, а второй за спину пустили. Два автогола? Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру. С Федором Смоловым в связке играли хорошо, много работы выполнили черновой, в обороне отрабатывали, опускались. Неплохо, но есть над чем работать.

Два гола в конце испортили весь азарт, который был. 4:0 было бы намного приятнее, пусть и не по игре, наверное. 2:0 было бы по игре. Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную», – сказал зенитовец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

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