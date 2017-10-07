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    Кокорин поблагодарил южнокорейцев за автоголы

    Форвард сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от товарищеского матча против сборной Южной Кореи (4:2). Игрок поблагодарил соперника за два автогола.

    «В концовке первый гол упустили в штрафной, а второй за спину пустили. Два автогола? Давно такого не было, спасибо корейцам. Нам это только на руку, а им сломало всю игру. С Федором Смоловым в связке играли хорошо, много работы выполнили черновой, в обороне отрабатывали, опускались. Неплохо, но есть над чем работать.

    Два гола в конце испортили весь азарт, который был. 4:0 было бы намного приятнее, пусть и не по игре, наверное. 2:0 было бы по игре. Я просто рад, что сыграл полный матч за сборную», – сказал зенитовец.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2017 20:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 7 октября 2017, 22:49

      Ким ю-эн жёг)сами бы не справились

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 октября 2017, 21:03

      так это просто фортануло а так по игре узкоглазые были сильнее. С Кудряшевым и Васиным далеко не уедете

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      Рейтинг: +292

      логист 7 октября 2017, 20:12

      нашел над чем впечатляться!!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 20:04

      Саня, не глумись, это же всего лишь Корея.

      0
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 20:27

      На официальном ЧМ это была Корея. Результат не в нашу пользу. команда хорошая. Не надо опускать

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