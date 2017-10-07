Бышовец заявил, что центр защиты сборной России вызывает у него опасения

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец накануне товарищеского матча подопечных Станислава Черчесова с Южной Кореей отметил, что центральная зона обороны национальной команды вызывает у него опасения.

Кроме того, специалист подчеркнул, что большое количество легионеров в составе «Зенита» во встрече Лиги Европы с «Реалом Сосьдедад» (3:1) – нормальное явление.

– Как отнеслись к недавней дискуссии в Кремле о восьми иностранцах в «Зените», двух гражданах России и одном вратаре в матче Лиги Европы?

– Такой состав – нормальное явление, когда мы имеем в виду работу на максимальный результат. То, что Владимир Владимирович Путин так отреагировал, говорит о главном – защите своих интересов. Я с первых дней был за лимит, благодаря этому появились Кокорин, Смолов, Миранчуки... А Кузяев – это же настоящее откровение!

– Черчесов идет верным курсом?

– Невозможно не ошибаться. Скажем, со списком кандидатов в целом можно согласиться. Но мне пока не хочется говорить об одной проблеме. И если мои опасения подтвердятся в игре с Кореей, придется вносить коррективы.

– Речь о центре обороны?

– Да. Меня смущает именно эта линия.