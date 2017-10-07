Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец заявил, что центр защиты сборной России вызывает у него опасения

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец накануне товарищеского матча подопечных Станислава Черчесова с Южной Кореей отметил, что центральная зона обороны национальной команды вызывает у него опасения.

    Кроме того, специалист подчеркнул, что большое количество легионеров в составе «Зенита» во встрече Лиги Европы с «Реалом Сосьдедад» (3:1) – нормальное явление.

    – Как отнеслись к недавней дискуссии в Кремле о восьми иностранцах в «Зените», двух гражданах России и одном вратаре в матче Лиги Европы?

    – Такой состав – нормальное явление, когда мы имеем в виду работу на максимальный результат. То, что Владимир Владимирович Путин так отреагировал, говорит о главном – защите своих интересов. Я с первых дней был за лимит, благодаря этому появились Кокорин, Смолов, Миранчуки... А Кузяев – это же настоящее откровение!

    – Черчесов идет верным курсом?

    – Невозможно не ошибаться. Скажем, со списком кандидатов в целом можно согласиться. Но мне пока не хочется говорить об одной проблеме. И если мои опасения подтвердятся в игре с Кореей, придется вносить коррективы.

    – Речь о центре обороны?

    – Да. Меня смущает именно эта линия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2017 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 октября 2017, 15:33

      Самое большое опасение это Черчесов. Ничего положительного при его работе не увидил.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 октября 2017, 15:30

      Да вся сборная вызывает опасение.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 7 октября 2017, 13:33

      А при чём Бышевец, сборная и его сомнения?
      Ох недоразумение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 октября 2017, 12:47

      не только центр защиты..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 7 октября 2017, 12:40

      впрочем,как и последние 20 лет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 12:36

      Эта линия многих смущает, настораживает, пугает и волнует!!... Может механизм обороны наладили и обойдётся?!...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11