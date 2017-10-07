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  • Бышовец заявил, что центр защиты сборной России вызывает у него опасения

Бышовец заявил, что центр защиты сборной России вызывает у него опасения

7 октября 2017, 12:26
6

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец накануне товарищеского матча подопечных Станислава Черчесова с Южной Кореей отметил, что центральная зона обороны национальной команды вызывает у него опасения.

Кроме того, специалист подчеркнул, что большое количество легионеров в составе «Зенита» во встрече Лиги Европы с «Реалом Сосьдедад» (3:1) – нормальное явление.

– Как отнеслись к недавней дискуссии в Кремле о восьми иностранцах в «Зените», двух гражданах России и одном вратаре в матче Лиги Европы?

– Такой состав – нормальное явление, когда мы имеем в виду работу на максимальный результат. То, что Владимир Владимирович Путин так отреагировал, говорит о главном – защите своих интересов. Я с первых дней был за лимит, благодаря этому появились Кокорин, Смолов, Миранчуки... А Кузяев – это же настоящее откровение!

– Черчесов идет верным курсом?

– Невозможно не ошибаться. Скажем, со списком кандидатов в целом можно согласиться. Но мне пока не хочется говорить об одной проблеме. И если мои опасения подтвердятся в игре с Кореей, придется вносить коррективы.

– Речь о центре обороны?

– Да. Меня смущает именно эта линия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Южная Корея Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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insider_retro
1507368991
Эта линия многих смущает, настораживает, пугает и волнует!!... Может механизм обороны наладили и обойдётся?!...
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MAGOMED2000
1507369218
впрочем,как и последние 20 лет)
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Chernyi Lis
1507369633
не только центр защиты..
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subbotaspartak
1507372428
А при чём Бышевец, сборная и его сомнения? Ох недоразумение...
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qwera 1969
1507379434
Да вся сборная вызывает опасение.....
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qwera 1969
1507379616
Самое большое опасение это Черчесов. Ничего положительного при его работе не увидил.....
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