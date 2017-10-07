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    Иско: «Верность Пике сборной Испании не может подвергаться сомнению»

    Полузащитник сборной Испании Иско выступил в защиту защитника команды Жерара Пике, который находится под шквалом критики болельщиков «красной фурии», обвиняющих представителя «Барселоны» в предательстве.

    Напомним, что игрок поддерживает движение за независимость Каталонии от Испании.

    «В жизни нашей страны сейчас непростой момент. Особенно бросается в глаза то, что футбол смешивается с политикой. Пике как член сборной очень важен для нас. Он выступает в футболке Испании уже больше десяти лет. За это время его верность команде не ставилась под сомнение – не может такого быть и сейчас.

    Если людям нравится свистеть, пусть это делают. Пике воспринимает эту историю нормально», – сказал Иско Marca.

    Сборная Испании уже квалифицировалась на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 08:07
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