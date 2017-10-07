Сборная Испании досрочно вышла на чемпионат мира-2018

Встреча 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 Испания – Албания завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Команда Хулена Лопетеги набрала 25 очков в группе G и гарантировала себе участие на турнире в связи с ничьей сборной Италии в игре против албанцев (1:1).

Испанцы участвовали в первенствах мира 14 раз. «Красная фурия» выигрывала трофей однажды – в 2010 году.

Вчера досрочные выходы на турнир в России оформили команды Англии и Германии.