Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Я чувствую себя более взрослым в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел промежуточный итог карьере в клубе и оценил выступление «красных дьяволов» в текущем сезоне.

    «Сегодня я намного более лучший тренер, чем раньше. Я научился контролировать эмоции и справляться с трудностями. Я чувствую себя более взрослым.

    Удачный старт «МЮ» в сезоне? Ничего особенного еще не произошло. Прошлый сезон начался намного труднее, но закончился очень удачно (победа в Лиге Европы – прим. «Бомбардира»). Нынешний начался очень хорошо, но что нас ждет в дальнейшем, никто не знает.

    В других чемпионатах команда, которая начала сезон с шести побед и ничьей, практически уже считается чемпионом. В Англии это не значит ничего и даже не гарантирует места в первой четверке», – приводит слова 54-летнего специалиста Football365.

    Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года. Прежде работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».

    После 7-ми туров манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Сити» и худшую разницу забитых и пропущенных голов. В Лиге чемпионов команда одержала две победы в двух матчах и возглавляет группу А.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 7 октября 2017, 00:10

      Надеюсь в этом сезоне, МЮ выиграет АПЛ! Лично я уже заждался)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > DeMoN-MUFC 8 октября 2017, 00:06

      И Лигу Чемпионов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 октября 2017, 23:59

      Хороший тренер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 22:03

      Как всегда скромно, ненавязчиво, с контролем эмоций и упоминанием возраста!!..))

      Более ранний Моуриньо говорил следующее:
      "Когда я хочу услышать умного человека — Я начинаю говорить!...

      Бомбардир, поправьте в абзаце по победам и ничьим... Спасибо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      four_margaritas > insider_retro 6 октября 2017, 22:12

      Поправили. Спасибо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11