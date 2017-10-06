Моуринью: «Я чувствую себя более взрослым в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел промежуточный итог карьере в клубе и оценил выступление «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Сегодня я намного более лучший тренер, чем раньше. Я научился контролировать эмоции и справляться с трудностями. Я чувствую себя более взрослым.

Удачный старт «МЮ» в сезоне? Ничего особенного еще не произошло. Прошлый сезон начался намного труднее, но закончился очень удачно (победа в Лиге Европы – прим. «Бомбардира»). Нынешний начался очень хорошо, но что нас ждет в дальнейшем, никто не знает.

В других чемпионатах команда, которая начала сезон с шести побед и ничьей, практически уже считается чемпионом. В Англии это не значит ничего и даже не гарантирует места в первой четверке», – приводит слова 54-летнего специалиста Football365.

Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года. Прежде работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».

После 7-ми туров манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Сити» и худшую разницу забитых и пропущенных голов. В Лиге чемпионов команда одержала две победы в двух матчах и возглавляет группу А.