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  • Моуринью: «Я чувствую себя более взрослым в «Манчестер Юнайтед»

Моуринью: «Я чувствую себя более взрослым в «Манчестер Юнайтед»

6 октября 2017, 21:54
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел промежуточный итог карьере в клубе и оценил выступление «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Сегодня я намного более лучший тренер, чем раньше. Я научился контролировать эмоции и справляться с трудностями. Я чувствую себя более взрослым.

Удачный старт «МЮ» в сезоне? Ничего особенного еще не произошло. Прошлый сезон начался намного труднее, но закончился очень удачно (победа в Лиге Европы – прим. «Бомбардира»). Нынешний начался очень хорошо, но что нас ждет в дальнейшем, никто не знает.

В других чемпионатах команда, которая начала сезон с шести побед и ничьей, практически уже считается чемпионом. В Англии это не значит ничего и даже не гарантирует места в первой четверке», – приводит слова 54-летнего специалиста Football365.

Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года. Прежде работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».

После 7-ми туров манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Сити» и худшую разницу забитых и пропущенных голов. В Лиге чемпионов команда одержала две победы в двух матчах и возглавляет группу А.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Португалия Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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insider_retro
1507316585
Как всегда скромно, ненавязчиво, с контролем эмоций и упоминанием возраста!!..)) Более ранний Моуриньо говорил следующее: "Когда я хочу услышать умного человека — Я начинаю говорить!... Бомбардир, поправьте в абзаце по победам и ничьим... Спасибо...
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lekseij2007
1507323592
Хороший тренер
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DeMoN-MUFC
1507324205
Надеюсь в этом сезоне, МЮ выиграет АПЛ! Лично я уже заждался)))
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