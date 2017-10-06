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  • Дик Адвокат – о встрече с Путиным: «Он сказал, что не позволит мне уйти из «Зенита»

Дик Адвокат – о встрече с Путиным: «Он сказал, что не позволит мне уйти из «Зенита»

6 октября 2017, 20:23
14

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2008 году. В то время голландец тренировал «Зенит», а действующий президент РФ занимал должность премьер-министра.

«Я сказал гендиректору «Газпрома», что мне было бы интересно встретится с Путиным. Никогда не забуду тот день. Был 2008 год, мой день рождения, мы тогда играли против «Локомотива» в Москве. Личный помощник Путина сказал мне, что я могу с ним встретится. Я готовился к матчу ответил, что время мне не подходит. Через 10 секунд помощник сказал: «Так поступать неразумно».

Я поехал в резиденцию Путина, встреча была очень приятной. Мы около часа говорили через переводчика. Ему сообщили, что я собираюсь уйти из «Зенита». Путин сказал: «Я не позволю тебе уйти». И он в самом деле заставил меня остаться», — сказал специалист в интервью Dagens Nyheter.

Адвокат покинул петербургский клуб в августе 2009 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Нидерланды Нидерланды Адвокат Дик
Комментарии (14)
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Dellleone
1507310908
Понятно за кого ваван болеет, в прочем это было понятно и без этого, а по тому какое количество бабла кидают в яму под названием зенит
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insider_retro
1507311449
Вот какие сентиментальные подробности раскрываются зарубежным СМИ!!... Только, когда в следующий раз будет интересно встретиться с кем-нибудь из руководства страны, не следует ссылаться на свою занятость!!...)) Второй раз не приглашают...))
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DOCTOR PENALTY
1507312186
Издежки перевода.....
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alex1951
1507312737
Внимательно все прочитал,что ниже.... ........................................................................... А мне другое видится... Неужели никто не заметил,что фамилия ,,Путин,, стала все чаще и чаще появляться в ,,бомбардире,, и не всегда со знаком +....ждем перемен,надеюсь ... Путя ничего делает - просто так!
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paracetamol
1507317326
Дик сам все завалил, пролетел глупо каким-то португезам с островов, с Мадеры, чтоль.
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VVM1964
1507323108
ПРЕДЛАГАЮ СНЯТЬ ФИЛЬМ " ЧЕЛОВЕК С МЯЧОМ " - ПО АНАЛОГИИ " ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ " - ТАМ СОЛДАТ РАССКАЗЫВАЛ О СВОЕЙ ВСТРЕЧЕ С ЛЕНИНЫМ - КАКОЙ ОН " ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК " , ЗДЕСЬ ЗАМЕНИМ НА " ДРУГОЙ ПЕРСОНАЖ " .
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nik55
1507357393
очередной треп
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Krics
1507364205
"Бомжатник существует пока Окурок у власти" - бабка нашептала.
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