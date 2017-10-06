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    Дик Адвокат – о встрече с Путиным: «Он сказал, что не позволит мне уйти из «Зенита»

    Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2008 году. В то время голландец тренировал «Зенит», а действующий президент РФ занимал должность премьер-министра.

    «Я сказал гендиректору «Газпрома», что мне было бы интересно встретится с Путиным. Никогда не забуду тот день. Был 2008 год, мой день рождения, мы тогда играли против «Локомотива» в Москве. Личный помощник Путина сказал мне, что я могу с ним встретится. Я готовился к матчу ответил, что время мне не подходит. Через 10 секунд помощник сказал: «Так поступать неразумно».

    Я поехал в резиденцию Путина, встреча была очень приятной. Мы около часа говорили через переводчика. Ему сообщили, что я собираюсь уйти из «Зенита». Путин сказал: «Я не позволю тебе уйти». И он в самом деле заставил меня остаться», — сказал специалист в интервью Dagens Nyheter.

    Адвокат покинул петербургский клуб в августе 2009 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 20:23
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 7 октября 2017, 11:16

      "Бомжатник существует пока Окурок у власти" - бабка нашептала.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8116

      nik55 7 октября 2017, 09:23

      очередной треп

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 6 октября 2017, 22:15

      Дик сам все завалил, пролетел глупо каким-то португезам с островов, с Мадеры, чтоль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 6 октября 2017, 20:58

      Внимательно все прочитал,что ниже....
      ...........................................................................
      А мне другое видится...
      Неужели никто не заметил,что фамилия ,,Путин,,
      стала все чаще и чаще появляться в ,,бомбардире,,
      и не всегда со знаком +....ждем перемен,надеюсь ...
      Путя ничего делает - просто так!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > alex1951 6 октября 2017, 21:47

      А может все проще? Фамилия "Путин" делает больше просмотров? Кто-то любит, кто-то ненавидит - зато равнодушных мало)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 > Drapik 6 октября 2017, 22:08

      да ,конечно...мы любим ,мудьковцы ненавидят,
      равнодушных нет ...футбол простаивает ....
      Щас Царь вмешается И все на задние лапки....))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > alex1951 6 октября 2017, 22:16

      так выборы...через много лет ты будешь(да и не только ты) вспоминать времена Путина как самые лучшие в которых ты жил и рассказывать внукам...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 20:49

      Издежки перевода.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 20:37

      Вот какие сентиментальные подробности раскрываются зарубежным СМИ!!...
      Только, когда в следующий раз будет интересно встретиться с кем-нибудь из руководства страны, не следует ссылаться на свою занятость!!...))
      Второй раз не приглашают...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 октября 2017, 20:28

      Понятно за кого ваван болеет, в прочем это было понятно и без этого, а по тому какое количество бабла кидают в яму под названием зенит

      7
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      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > Dellleone 6 октября 2017, 20:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не могу понять "бедную" Москву,которая никак не сообразит,как ей снова поднять красный флаг.Но его скинули уже давно и поднять невозможно.
      Прошлогодний всплеск на ударах Горшкова-чистая случайность.

      -6
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