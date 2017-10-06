Дик Адвокат – о встрече с Путиным: «Он сказал, что не позволит мне уйти из «Зенита»

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2008 году. В то время голландец тренировал «Зенит», а действующий президент РФ занимал должность премьер-министра.

«Я сказал гендиректору «Газпрома», что мне было бы интересно встретится с Путиным. Никогда не забуду тот день. Был 2008 год, мой день рождения, мы тогда играли против «Локомотива» в Москве. Личный помощник Путина сказал мне, что я могу с ним встретится. Я готовился к матчу ответил, что время мне не подходит. Через 10 секунд помощник сказал: «Так поступать неразумно».

Я поехал в резиденцию Путина, встреча была очень приятной. Мы около часа говорили через переводчика. Ему сообщили, что я собираюсь уйти из «Зенита». Путин сказал: «Я не позволю тебе уйти». И он в самом деле заставил меня остаться», — сказал специалист в интервью Dagens Nyheter.

Адвокат покинул петербургский клуб в августе 2009 года.