Тренер Словении назвал победу Англии незаслуженной

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец считает, что в матче со сборной Англии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 соперник не заслужил победы. Игра закончилась со счетом 0:1.

«Хочу поздравить Англию. Думаю, что они, возможно, не заслужили эту победу, но все же они забили гол. Я желаю им удачи на чемпионате мира.

Что касается нашей команды, то мои футболисты тоже заслуживают комплиментов, они играли достойно и могут собой гордиться», – заявил Катанец после матча Sky Sports.