Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер Словении назвал победу Англии незаслуженной

    Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец считает, что в матче со сборной Англии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 соперник не заслужил победы. Игра закончилась со счетом 0:1.

    «Хочу поздравить Англию. Думаю, что они, возможно, не заслужили эту победу, но все же они забили гол. Я желаю им удачи на чемпионате мира.

    Что касается нашей команды, то мои футболисты тоже заслуживают комплиментов, они играли достойно и могут собой гордиться», – заявил Катанец после матча Sky Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 октября 2017, 12:06

      Англичанам повезло,если бы болельщики не выбежали судья добавил бы значительно меньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 6 октября 2017, 11:48

      ...если "наши" игроки сборной будут с такой отдачей играть в футбол--- то я их буду называть братьями! Неужели я доживу до этого? Но очень хочу!!! А словенцев выручил судья.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11