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    Нойштедтер: «Выступление за страну – очень важно для пацанов»

    Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о подготовке сборной России к предстоящим товарищеским матчам. Первым соперником выступит сборная Южной Кореи. По словам футболиста – это быстрая, техничная команда.

    Футболисты национальной команды на базе в Новогорске проходят подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

    – Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре. Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим попозже.

    – Что вообще о сопернике знаете?

    – Легкая, быстрая, техничная команда. Шустрая. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в Бундеслиге, сейчас в «Тоттенхэме» – это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.

    – Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.

    – Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Выступление за страну – это очень важно для пацанов.

    – Вас впечатлил прогресс Кокорина?

    – Все и так знают, что он многое умеет.

    – За довольно короткое время Джикия успел стать основным защитником сборной. Как отнеслись к появлению нового конкурента?

    – Чем больше хороших игроков – тем лучше. Рад за Джикию, что он так прибавил.

    – Летом было много слухов об интересе к вам со стороны «Спартака». Переговоры действительно шли?

    – Говорили много чего. Я знал, что интерес есть, но переговоров не было.

    – У вас на лбу пластырь...

    – Летом на сборах разбили. Сейчас доктор сказал, что лучше заклеить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2017 07:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 октября 2017, 13:47

      Ферштэкер епт)))

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 октября 2017, 11:39

      Ромка Новоградов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 октября 2017, 11:03

      А нужен ли нашей сборной, этот "пацан" ? Я ,например, не уверен...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 октября 2017, 10:41

      "Выступление за страну – это очень важно для пацанов." - для чотких пацанов))), а не мажориков....

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 5 октября 2017, 07:58

      Пацанством пора переболеть.
      Повзрослеть.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 октября 2017, 07:26

      Сказал бы еще - пацаны ваще ребята!))

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