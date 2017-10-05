Нойштедтер: «Выступление за страну – очень важно для пацанов»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о подготовке сборной России к предстоящим товарищеским матчам. Первым соперником выступит сборная Южной Кореи. По словам футболиста – это быстрая, техничная команда.

Футболисты национальной команды на базе в Новогорске проходят подготовительный сбор перед товарищескими играми со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

– Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре. Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим попозже.

– Что вообще о сопернике знаете?

– Легкая, быстрая, техничная команда. Шустрая. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в Бундеслиге, сейчас в «Тоттенхэме» – это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.

– Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.

– Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Выступление за страну – это очень важно для пацанов.

– Вас впечатлил прогресс Кокорина?

– Все и так знают, что он многое умеет.

– За довольно короткое время Джикия успел стать основным защитником сборной. Как отнеслись к появлению нового конкурента?

– Чем больше хороших игроков – тем лучше. Рад за Джикию, что он так прибавил.

– Летом было много слухов об интересе к вам со стороны «Спартака». Переговоры действительно шли?

– Говорили много чего. Я знал, что интерес есть, но переговоров не было.

– У вас на лбу пластырь...

– Летом на сборах разбили. Сейчас доктор сказал, что лучше заклеить.