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    Оздоев: «Я бы не сказал, что Кокорин в последнее время прибавил»

    Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о результативности соотечественника Александра Кокорина. По словам хавбека, зенитовец в последнее время сильно не прибавил.

    – Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?

    – Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще думаю, что каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 23:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 октября 2017, 17:13

      вот у тебя никакого респекта(

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 октября 2017, 10:23

      люди с перва статью читайте а не заголовок

      1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 08:29

      Разумеется, в свои ворота же голов не забивает, только в чужие.

      2
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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 5 октября 2017, 07:22

      Кокорин стал играть так, как он может играть. Умный тренер выбрал ему правильную позицию.

      1
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 5 октября 2017, 02:12

      А этот, как его...Оздоев... во что играет?

      3
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 5 октября 2017, 01:14

      Это говорит тот кто в последние годы сдал. И начал забивать в свои ворота. ЛОх.

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 00:54

      Надеюсь, Кокорину не важно то, что о нём думает Оздоев!!...))

      "Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений!.." (Альберт Эйнштейн)

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > insider_retro 6 октября 2017, 17:16

      похоже он повелся твоим словам)..если ему пох..критика то он..................................

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 5 октября 2017, 00:23

      Кокорин здорово прибавил. Это видно не вооруженым глазом

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 октября 2017, 00:22

      А Оздоев кто такой, стесняюсь спросить?

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 октября 2017, 23:56

      Вполне возможно, что Коко как Зюба, который играл пока рядом был Халк,... Посмотрим что в сборной покажет

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > ufos73 5 октября 2017, 01:15

      сейчас кто играет роль халка?

      0
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > ufos73 5 октября 2017, 03:22

      Очень уместное сравнее, просто гениальное. Там Халк переодически Дзюбе в голову попадал, а от неё в ворота отскакивало.

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 > Валерий2705 5 октября 2017, 07:40

      @Валерий2705
      Красавчег, классный ответ))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SPARTAK__MOSCOW 5 октября 2017, 12:29

      Я игр бомжей не смотрю, поэтому не знаю.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Валерий2705 5 октября 2017, 12:30

      Ну а тут отскоки... Это вообще предположение если не заметил ))

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