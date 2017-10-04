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  • Оздоев: «Я бы не сказал, что Кокорин в последнее время прибавил»

Оздоев: «Я бы не сказал, что Кокорин в последнее время прибавил»

4 октября 2017, 23:38
18

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о результативности соотечественника Александра Кокорина. По словам хавбека, зенитовец в последнее время сильно не прибавил.

– Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?

– Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще думаю, что каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Зенит Кокорин Александр Оздоев Магомед
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1507150127
Кокорина облизали со всех сторон!
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ufos73
1507150605
Вполне возможно, что Коко как Зюба, который играл пока рядом был Халк,... Посмотрим что в сборной покажет
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Павел Амурский
1507152146
А Оздоев кто такой, стесняюсь спросить?
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isa361
1507152219
Кокорин здорово прибавил. Это видно не вооруженым глазом
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insider_retro
1507154045
Надеюсь, Кокорину не важно то, что о нём думает Оздоев!!...)) "Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений!.." (Альберт Эйнштейн)
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SPARTAK__MOSCOW
1507155286
Это говорит тот кто в последние годы сдал. И начал забивать в свои ворота. ЛОх.
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Старый Бро
1507158723
А этот, как его...Оздоев... во что играет?
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mamba9090909
1507177334
Кокорин стал играть так, как он может играть. Умный тренер выбрал ему правильную позицию.
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paracetamol
1507181346
Разумеется, в свои ворота же голов не забивает, только в чужие.
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x-x-x-x-x
1507188206
люди с перва статью читайте а не заголовок
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