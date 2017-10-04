Оздоев: «Я бы не сказал, что Кокорин в последнее время прибавил»

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о результативности соотечественника Александра Кокорина. По словам хавбека, зенитовец в последнее время сильно не прибавил.

– Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?

– Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще думаю, что каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной.