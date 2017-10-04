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    Маньяков: «Вернувшись в «Амкар», Евсеев поставил лидеров команды на место. Как он умеет»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в первую очередь сделал Вадим Евсеев после недавнего возвращения в пермский «Амкар» на должность помощника главного тренера. Экс-футболист смог заставить лидеров команды добросовестно работать.

    «Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушел из «Амкара», красно-черные провалили весенний отрезок. Без него прошел подготовительный период, начался новый сезон, и команда оказалась на последнем месте. Вернулся Евсеев – четыре победы в пяти матчах, куча забитых голов. Даже Павел Комолов начал забивать!

    Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жестко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке что-то не то начал делать еще один лидер, Евсеев повторил и ему. После этого команда выходит на матч со «СКА-Хабаровском» и побеждает.

    Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. «Амкару» это пошло на пользу. Это только один маленький пример», – рассказал Маньяков.

    «Амкар» оправился от неудачного старта и уже идет на девятом месте РФПЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.10.2017 20:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 5 октября 2017, 14:02

      во всех командах нужен такой как Евсеев , всегда нужен кнут.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 октября 2017, 08:32

      что за лидеры были,кто звездюлей огрёб от Вадика ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 октября 2017, 05:32

      Вадиму удачи на новом поприще !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 октября 2017, 05:02

      Фамилия у агента и правда огонь))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 октября 2017, 23:17

      И агент у него с подходящей фамилией ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:14

      Вадим сильная личность! Без таких людей футбол скуден.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 4 октября 2017, 22:27

      Пару слов сказал двоим лидерам и этого хватило?А-а-а,ну да,есть такие короткие,но внушительные слова: " Пасть порву!"; "Моргалы выколю!"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 21:00

      Евсеев умеет!!... Многие помнят его эмоциональный всплеск в камеру после матча с Уэльсом!...
      Представляю, как Евсеев урегулирует психологический момент, втаптывая в газон девственную лень непререкаемых лидеров!!...)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +2284

      Бриг > insider_retro 4 октября 2017, 22:31

      Не представляю как пипл поймет второе предложение

      -2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Бриг 4 октября 2017, 22:39

      примерно так - брутальный мэн, типа, высказывает прирождённым лентяям требования руководства к тренировочному процессу... Чуть со злостью, чуть громко, чуть унижая....

      4
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