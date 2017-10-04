Маньяков: «Вернувшись в «Амкар», Евсеев поставил лидеров команды на место. Как он умеет»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в первую очередь сделал Вадим Евсеев после недавнего возвращения в пермский «Амкар» на должность помощника главного тренера. Экс-футболист смог заставить лидеров команды добросовестно работать.

«Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушел из «Амкара», красно-черные провалили весенний отрезок. Без него прошел подготовительный период, начался новый сезон, и команда оказалась на последнем месте. Вернулся Евсеев – четыре победы в пяти матчах, куча забитых голов. Даже Павел Комолов начал забивать!

Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жестко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке что-то не то начал делать еще один лидер, Евсеев повторил и ему. После этого команда выходит на матч со «СКА-Хабаровском» и побеждает.

Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. «Амкару» это пошло на пользу. Это только один маленький пример», – рассказал Маньяков.

«Амкар» оправился от неудачного старта и уже идет на девятом месте РФПЛ.