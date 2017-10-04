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  • Маньяков: «Вернувшись в «Амкар», Евсеев поставил лидеров команды на место. Как он умеет»

Маньяков: «Вернувшись в «Амкар», Евсеев поставил лидеров команды на место. Как он умеет»

4 октября 2017, 20:52
10

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в первую очередь сделал Вадим Евсеев после недавнего возвращения в пермский «Амкар» на должность помощника главного тренера. Экс-футболист смог заставить лидеров команды добросовестно работать.

«Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушел из «Амкара», красно-черные провалили весенний отрезок. Без него прошел подготовительный период, начался новый сезон, и команда оказалась на последнем месте. Вернулся Евсеев – четыре победы в пяти матчах, куча забитых голов. Даже Павел Комолов начал забивать!

Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жестко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке что-то не то начал делать еще один лидер, Евсеев повторил и ему. После этого команда выходит на матч со «СКА-Хабаровском» и побеждает.

Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. «Амкару» это пошло на пользу. Это только один маленький пример», – рассказал Маньяков.

«Амкар» оправился от неудачного старта и уже идет на девятом месте РФПЛ.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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insider_retro
1507140009
Евсеев умеет!!... Многие помнят его эмоциональный всплеск в камеру после матча с Уэльсом!... Представляю, как Евсеев урегулирует психологический момент, втаптывая в газон девственную лень непререкаемых лидеров!!...)))
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yorgenbarenz
1507145235
Пару слов сказал двоим лидерам и этого хватило?А-а-а,ну да,есть такие короткие,но внушительные слова: " Пасть порву!"; "Моргалы выколю!"
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DOCTOR PENALTY
1507148080
Вадим сильная личность! Без таких людей футбол скуден.
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Tostao
1507148234
И агент у него с подходящей фамилией ...
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Danish Dynamite
1507168956
Фамилия у агента и правда огонь))))))))
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dok66
1507170735
Вадиму удачи на новом поприще !
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сапёр75
1507181520
что за лидеры были,кто звездюлей огрёб от Вадика ???
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тётя ASYA
1507201355
во всех командах нужен такой как Евсеев , всегда нужен кнут.
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