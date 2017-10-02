Черчесов: «Дзагоеву может понадобиться два месяца, если он хочет полностью залечить травму. Чемпионат мира не за горами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву не стоит торопиться с выходом на поле и залечить свою травму до конца.

У хавбека было диагностировано повреждение в области ахиллова сухожилия. Ранее врач армейцев сообщил, что на восстановление футболисту может понадобиться около четырех недель.

«Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет. Он все выслушал и будет лечиться.

Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить.

План Б в случае отсутствия Дзагоева? Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в «Локомотиве», когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь», – сказал Черчесов.