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    Черчесов: «Дзагоеву может понадобиться два месяца, если он хочет полностью залечить травму. Чемпионат мира не за горами»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву не стоит торопиться с выходом на поле и залечить свою травму до конца.

    У хавбека было диагностировано повреждение в области ахиллова сухожилия. Ранее врач армейцев сообщил, что на восстановление футболисту может понадобиться около четырех недель.

    «Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет. Он все выслушал и будет лечиться.

    Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить.

    План Б в случае отсутствия Дзагоева? Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в «Локомотиве», когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 18:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 октября 2017, 22:27

      надеюсь ты его не возьмешь в сборную , в этом сезоне и так в центре поля есть куча народу которые будут биться за позицию

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 октября 2017, 19:34

      Дайте игроку время не только залечить травму, но и полностью восстановиться. Тогда он и играть будет не 60-70 минут, а полный матч. И за ЦСКА, и за сборную. А играть, и самое главное - думать на поле, он не разучился.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 октября 2017, 18:58

      Ему уже на пенсию пора. А то как пенсионер, отыграет месяц и на койку.

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 октября 2017, 18:53

      Даже если полностью вылечат, такого хрустального, до ЧМ еще пару раз успеют поломать

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 октября 2017, 18:48

      ....так вновь пошла на спад карьера Дзагоева

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 18:30

      ... сказал Станислав, прикидывая в уме замену и понимая, что везти игрока на ЧМ, подверженного травмам, нецелесообразно.... И подготовка и участие под большим вопросом...

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