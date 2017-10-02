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  • Черчесов: «Дзагоеву может понадобиться два месяца, если он хочет полностью залечить травму. Чемпионат мира не за горами»

Черчесов: «Дзагоеву может понадобиться два месяца, если он хочет полностью залечить травму. Чемпионат мира не за горами»

2 октября 2017, 18:24
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву не стоит торопиться с выходом на поле и залечить свою травму до конца.

У хавбека было диагностировано повреждение в области ахиллова сухожилия. Ранее врач армейцев сообщил, что на восстановление футболисту может понадобиться около четырех недель.

«Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет. Он все выслушал и будет лечиться.

Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить.

План Б в случае отсутствия Дзагоева? Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в «Локомотиве», когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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insider_retro
1506958231
... сказал Станислав, прикидывая в уме замену и понимая, что везти игрока на ЧМ, подверженного травмам, нецелесообразно.... И подготовка и участие под большим вопросом...
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Par Mezan
1506959301
....так вновь пошла на спад карьера Дзагоева
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ufos73
1506959587
Даже если полностью вылечат, такого хрустального, до ЧМ еще пару раз успеют поломать
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Тони Монтана Б
1506959939
Ему уже на пенсию пора. А то как пенсионер, отыграет месяц и на койку.
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Федорыч-НН
1506962080
Дайте игроку время не только залечить травму, но и полностью восстановиться. Тогда он и играть будет не 60-70 минут, а полный матч. И за ЦСКА, и за сборную. А играть, и самое главное - думать на поле, он не разучился.
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кузнецов артем
1506972421
надеюсь ты его не возьмешь в сборную , в этом сезоне и так в центре поля есть куча народу которые будут биться за позицию
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