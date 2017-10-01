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    Лига 1. Гол Балотелли не помог «Ницце» победить «Марсель», бело-голубые отыгрались со счета 0:2

    Матч 8-го тура чемпионата Франции «Ницца»«Марсель» закончился со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Олимпика» отличились Лукас Окампос и Луис Густаво. За хозяев забили Марио Балотелли и Жан Мишель Сери. Пьер Лис-Мелу отправил мяч в свои ворота.

    В середине второго тайма Густаво получил прямую красную карточку. В концовке встречи нападающий «Ниццы» Алассан Плеа не реализовал пенальти.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Ницца – Марсель – 2:4 (2:3)

    Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Сери, 16; 2:1 – Окампос, 26; 2:2 – Лис-Мелу, 41 (автогол); 2:3 – Окампос, 45; 2:4 – Густаво, 48.

    Удаления: нет – Густаво, 66.

    Незабитые пенальти: Плеа, 82 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 октября 2017, 05:00

      Марсель - это французский Спартак, может выдать всё что угодно

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