Лига 1. Гол Балотелли не помог «Ницце» победить «Марсель», бело-голубые отыгрались со счета 0:2

Матч 8-го тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» закончился со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе «Олимпика» отличились Лукас Окампос и Луис Густаво. За хозяев забили Марио Балотелли и Жан Мишель Сери. Пьер Лис-Мелу отправил мяч в свои ворота.

В середине второго тайма Густаво получил прямую красную карточку. В концовке встречи нападающий «Ниццы» Алассан Плеа не реализовал пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Ницца – Марсель – 2:4 (2:3)

Голы: 1:0 – Балотелли, 4; 2:0 – Сери, 16; 2:1 – Окампос, 26; 2:2 – Лис-Мелу, 41 (автогол); 2:3 – Окампос, 45; 2:4 – Густаво, 48.

Удаления: нет – Густаво, 66.

Незабитые пенальти: Плеа, 82 – нет.

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