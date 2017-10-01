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    Примера. «Атлетик» проиграл на «Месталье», Бакамбу оформил хет-трик в ворота «Эйбара»

    «Валенсия» обыграла «Атлетик» в матче 7-го тура чемпионата Испании. За хозяев забили Симоне Дзадза, Даниэль Парехо и Родриго. В составе гостей отличились Ариц Адурис и Рауль Гарсия.

    В параллельной встрече «Вильярреал» победил «Эйбар».

    Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

    Валенсия – Атлетик – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дзадза, 27; 2:0 – Парехо, 34; 2:1 – Адурис, 59; 3:1 – Родриго, 66; 3:2 – Гарсия, 76.

    Вильярреал – Эйбар – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакамбу, 25; 2:0 – Бакамбу, 52; 3:0 – Бакамбу, 76 (с пенальти).

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 21:33
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