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    Дмитрий Комбаров: «Во время матча с «Уралом» Самедов обмяк и отключился»

    Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об эпизоде из матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0), когда после борьбы на «втором этаже» полузащитник красно-белых Александр Самедов потерял сознание.

    «Там была борьба, и, по-моему, мяч вышел в аут. Смотрю, Саша упал и лежит без движения. Сначала подумал, что он устал и решил взять паузу, но как-то она затянулась. Понял, что-то здесь не так. Подбежал и увидел, что он без сознания. Прибежал Георгий Джикия, и мы стали переворачивать Сашу, чтобы язык не запал. Потом подошли доктора, дали ему понюхать нашатырь, и он резко пришел в себя.

    Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошел в перерыве и сказал: «Я ударил тебе лбом прям в затылок». Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился», – сказал игрок.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию игры.

    «Спартак» уверенно обыграл «Урал». Как это было

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2017 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 1 октября 2017, 13:14

      С возрастом приходят проблемы с головой. Пора поберечься.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 октября 2017, 11:49

      Парни молодцы быстро сориентировались. Саше здоровья!

      0
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      Рейтинг: +135

      Гридень 1 октября 2017, 07:31

      Самедов - боец

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 1 октября 2017, 00:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С такой подготовкой легче в ФНЛ играется.

      -9
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 1 октября 2017, 00:28

      парни молодцы, Саше здоровья!

      5
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