Отбор на ЧМ-2018. Франция разгромила Голландию, Беларусь проиграла Люксембургу

В матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Франции одержала крупную победу над Голландией – 4:0. Дублем отметился Тома Лемар.

В других встречах Болгария оказалась сильнее Швеции, Люксембург обыграл Беларусь.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа А. 7-й тур

Франция – Голландия – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гризманн, 14; 2:0 – Лемар, 73; 3:0 – Лемар, 88; 4:0 – Мбаппе, 90+1.

Удаление: нет – Строотман, 62.

Болгария – Швеция – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Манолев, 12; 1:1 – Лустиг, 29; 2:1 – Костадинов, 33; 2:2 – Берг, 44; 3:2 – Чочев, 79.

Люксембург – Беларусь – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Да Мота, 61.

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