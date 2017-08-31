Синицын: «Настроение после вылета из еврокубков было подавленным»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын признался, что после вылета его команды из еврокубков, было тяжело восстановиться психологически. Однако, по словам футболиста, это не должно помешать ему проявить себя в составе сборной России.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— После вылета «Краснодара» из Лиги Европы насколько быстро удалось восстановиться психологически?

— Действительно, настроение после поражения от «Црвены Звезды» было подавленным, потому что перед «Краснодаром» стояла задача и было огромное желание выйти в групповой этап Лиги Европы. Однако следующая игра чемпионата — с московским «Динамо» — показала, что все не так плохо, и нам есть куда двигаться дальше, расти и достигать новых целей.

— После победы над «Динамо» в чемпионате лично у вас есть возможность еще раз взять верх над бело-голубыми и в составе сборной в контрольном матче в воскресенье. Это придает дополнительный настрой?

— Особый настрой придает сам факт попадания на сбор национальной команды. Здесь в принципе не может быть недостаточного настроя, постоянно есть желание проявить себя по максимуму.

— Вас не удивило, что сборная играет спарринг с клубом?

— Ну, может быть, немножко удивило. Но, с другой стороны, такой опыт, наверное, тоже должен быть.