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Синицын: «Настроение после вылета из еврокубков было подавленным»

31 августа 2017, 08:34
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Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын признался, что после вылета его команды из еврокубков, было тяжело восстановиться психологически. Однако, по словам футболиста, это не должно помешать ему проявить себя в составе сборной России.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— После вылета «Краснодара» из Лиги Европы насколько быстро удалось восстановиться психологически?

— Действительно, настроение после поражения от «Црвены Звезды» было подавленным, потому что перед «Краснодаром» стояла задача и было огромное желание выйти в групповой этап Лиги Европы. Однако следующая игра чемпионата — с московским «Динамо» — показала, что все не так плохо, и нам есть куда двигаться дальше, расти и достигать новых целей.

— После победы над «Динамо» в чемпионате лично у вас есть возможность еще раз взять верх над бело-голубыми и в составе сборной в контрольном матче в воскресенье. Это придает дополнительный настрой?

— Особый настрой придает сам факт попадания на сбор национальной команды. Здесь в принципе не может быть недостаточного настроя, постоянно есть желание проявить себя по максимуму.

— Вас не удивило, что сборная играет спарринг с клубом?

— Ну, может быть, немножко удивило. Но, с другой стороны, такой опыт, наверное, тоже должен быть.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Синицын Андрей
Комментарии (1)
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Бугимен
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Вперед БЫКИ!Хватит сопли живать пора в ЛЧ играть!
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