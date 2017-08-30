Бонуччи признал, что Рамос лучший защитник мира

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил успехи своего коллеги из мадридского «Реала» и национальной команды Испании Серхио Рамоса. По словам итальянца, тот является лучшим в мире на своей позиции.

«Ни для кого не является секретом, что Серхио Рамос – лучший защитник мира. Я очень его ценю, это разносторонний футболист», – заявил Бонуччи.

Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Испания – Италия состоится в субботу, 2 сентября, в 21:45 по московскому времени.