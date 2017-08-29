Гранат досрочно завершил тренировку сборной России

Защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат досрочно завершил тренировочное занятие национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске.

На разминке игрок казанцев трудился вместе со всеми, однако после отделился от общей группы, совершая пробежки вокруг поля. Как только остальные футболисты начали работу с мячом, Гранат покинул тренировку.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова проводят сбор с 28 августа. В последний его день – 3 сентября – сборная проведет контрольный поединок с московским «Динамо».