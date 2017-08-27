Витиньо: «Против «Ахмата» ЦСКА выйдет с позиции большого, сильного клуба»

Нападающий ЦСКА Витиньо отметил, что клуб намерен играть исключительно на победу в предстоящем матче с «Ахматом» в 8-м туре РФПЛ. Игра пройдет сегодня на поле армейцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Ахмат» сделал достаточно крупные инвстиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу. Но мы выйдем на этот матч с позиций большого, сильного клуба и будем играть только на победу.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» – восьмое.