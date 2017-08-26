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Оздоев: «Рубин» у меня в голове и в сердце»

26 августа 2017, 20:59
5

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против «Тосно» (1:0). По словам хавбека, игра получилась непростой.

«Тяжелый матч получился. Думаю, мы заслужили сегодня победу. Мы знали, что «Тосно» — хорошая команда, боевая. Готовились, зная, что будет много верховой борьбы и будет тяжело, потому что у них играет очень мощный форвард. Вся команда хорошо сыграла. Были и плохие моменты, будем исправляться, но сейчас самое главное – это победа. Это очень важно для нас, чтобы мы двигались дальше.

Сказываются ли на атмосфере слухи об уходе игроков? Мы этого не ощущаем, это обходит нас стороной. У каждого игрока своя судьба, каждый решает сам, как ему быть. Тот, кто остается в команде, является ее частью, а кто уходит… Ну, такова судьба. Я надеюсь, что мы будем работать единым целым. У всех игроков, которые останутся и придут, будет в сердце «Рубин». Мы будем только рады тем, кто придет, будем двигаться дальше все вместе единым целым.

С тех пор как я перешел в «Рубин», у меня в голове и в сердце эта команда. Я буду работать всегда, где бы я ни находился. У меня контракт с «Рубином», и я буду выкладываться на все сто процентов ради команды», – заявил игрок.

«Рубин» сейчас занимает третье место в таблице.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (5)
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xyz.
1503773438
А у мя Рубин пачимута в жопе.
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Fan Loko mik
1503775850
Про ЛОКО тоже самое говорил, а игрочишка то средненький! Самоотдачи ни какой!
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Sufa
1503777103
чёт не
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1503782035
Не надо ему никуда уходить. Оздоев - типичное дитя лимита и Курбан его последний шанс заиграть на приличном уровне.
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a-rakhmatov
1503805852
Надо меньше говорить и играть лучше, как раньше ))
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