Оздоев: «Рубин» у меня в голове и в сердце»

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против «Тосно» (1:0). По словам хавбека, игра получилась непростой.

«Тяжелый матч получился. Думаю, мы заслужили сегодня победу. Мы знали, что «Тосно» — хорошая команда, боевая. Готовились, зная, что будет много верховой борьбы и будет тяжело, потому что у них играет очень мощный форвард. Вся команда хорошо сыграла. Были и плохие моменты, будем исправляться, но сейчас самое главное – это победа. Это очень важно для нас, чтобы мы двигались дальше.

Сказываются ли на атмосфере слухи об уходе игроков? Мы этого не ощущаем, это обходит нас стороной. У каждого игрока своя судьба, каждый решает сам, как ему быть. Тот, кто остается в команде, является ее частью, а кто уходит… Ну, такова судьба. Я надеюсь, что мы будем работать единым целым. У всех игроков, которые останутся и придут, будет в сердце «Рубин». Мы будем только рады тем, кто придет, будем двигаться дальше все вместе единым целым.

С тех пор как я перешел в «Рубин», у меня в голове и в сердце эта команда. Я буду работать всегда, где бы я ни находился. У меня контракт с «Рубином», и я буду выкладываться на все сто процентов ради команды», – заявил игрок.

«Рубин» сейчас занимает третье место в таблице.