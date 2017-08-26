«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Лестер»

Сегодня состоится матч третьего тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на родном «Олд Траффорд» встретится с чемпионом позапрошлого сезона «Лестером».

«Красные дьяволы» в первых двух матчах сезона английского чемпионата одержали две разгромные победы с одинаковым счетом 4:0 над «Вест Хэмом» и «Суонси». «Лисы», в свою очередь, в стартовом туре уступили «Арсеналу» в драматичном поединке, а после одолели «Брайтон».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Кроме того, «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Начало – в 19:30 по московскому времени. Не пропустите!

Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы