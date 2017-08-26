Куман был бы не прочь видеть Диего Косту в «Эвертоне»

Главный тренер английского «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи касательно возможного трансфера в стан «ирисок» форварда «Челси» Диего Косты. Голландец дал понять, что был бы рад увидеть испанца среди своих подопечных.

«Наш клуб всегда рад классным футболистам. Диего таковым точно является, а мы продолжаем искать нападающего. Так что я был бы рад Косте. Конкуренция в составе нам нужна», – сказал Куман.

Ранее «Бомбардир» писал, что наиболее вероятным претендентом на Косту является мадридский «Атлетико».