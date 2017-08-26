Нигматуллин ставит на минимальную победу «Локомотива» над «Уралом»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями от матча восьмого тура российской Премьер-лиги, в котором «железнодорожники» примут «Урал».

«Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Зениту» три очка. Команда Александра Тарханова с начала чемпионата не проиграла ни одного матча, одержав одну победу и сыграв шесть ничьих.

«Мне нравится «Урал» тем, что он является неуступчивым соперником, обыгрывать который тяжело даже «Зениту». Но «Локомотив» в этом сезоне неожиданно удачно стартовал. Не будем говорить о чемпионских амбициях, но видно: Юрию Семину удалось донести свое игровое мировоззрение до игроков. Команда оставляет приятное впечатление. Думаю, «Локомотив» должен победить «Урал», но крупного счета не будет – победа окажется минимальной при очень трудной игре.

Эдер? Это чемпион Европы и представитель сборной Португалии, но надо учитывать, что сумасшедшей результативностью он не отличался ни в национальной команде, ни в «Лилле». Надеюсь, пользу команде этот футболист все-таки принесет.

Но пока у «Локо» есть определенные кадровые проблемы. Состав у «железнодорожников» не чемпионский, достаточно средний, но с очень хорошим тренером. А «Урал», как всегда, находит толковых игроков при небольших затратах. Руководство клуба вновь угадало с вратарем – Годзюр спас их в матчах с «Зенитом» и ЦСКА, заставив забыть о проблемах на этой позиции», – считает Нигматуллин.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» состоится в субботу, 26 августа, в 20:00 по московскому времени.