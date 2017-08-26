Бубнов: «ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займет последнее место в группе»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА сможет побороться за выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперниками армейцев по результатам жеребьевки стали «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

«Армейцам попался не худший вариант. ЦСКА способен побороться со всеми соперниками, а «Бенфике» и «Базелю» московский клуб точно ни в чем не уступает. Безусловно, «Манчестер Юнайтед» по составу и игре выглядит безоговорочным фаворитом группы, но команде Виктора Гончаренко по силам зацепиться за вторую путевку.

Правда, смущает, что ЦСКА на выезде выглядит значительно хуже, чем дома. При родных трибунах он в состоянии даже с «МЮ» играть на равных, но многое будет зависеть от результатов матчей в Португалии и Швейцарии.

«Бенфику» и «Базель» в деле мне видеть пока не приходилось, хотя не думаю, что они превосходят в чем-то армейцев. Во всяком случае ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займет последнее место в группе», – считает Бубнов.

Напомним, что ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в четвертом раунде квалификации «Янг Бойз».