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  • Бубнов: «ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займет последнее место в группе»

Бубнов: «ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займет последнее место в группе»

26 августа 2017, 08:05
6

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА сможет побороться за выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Соперниками армейцев по результатам жеребьевки стали «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

«Армейцам попался не худший вариант. ЦСКА способен побороться со всеми соперниками, а «Бенфике» и «Базелю» московский клуб точно ни в чем не уступает. Безусловно, «Манчестер Юнайтед» по составу и игре выглядит безоговорочным фаворитом группы, но команде Виктора Гончаренко по силам зацепиться за вторую путевку.

Правда, смущает, что ЦСКА на выезде выглядит значительно хуже, чем дома. При родных трибунах он в состоянии даже с «МЮ» играть на равных, но многое будет зависеть от результатов матчей в Португалии и Швейцарии.

«Бенфику» и «Базель» в деле мне видеть пока не приходилось, хотя не думаю, что они превосходят в чем-то армейцев. Во всяком случае ЦСКА вряд ли будет беспомощным и займет последнее место в группе», – считает Бубнов.

Напомним, что ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в четвертом раунде квалификации «Янг Бойз».

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Базель Бубнов Александр
Комментарии (6)
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insider_retro
1503725236
Вопреки мнениям экспертов, наперекор устоявшимся правилам, необходимо изыскать способы, силы, умение и использовать все возможности для достижения положительного результата в турнире!!... "Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите возможность...." (Альберт Эйнштейн)
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_Kesh_Suntar_
1503725772
Бенфика продал всех основных защитников, но напы что надо "Эдуардо Сальвио, Пицци Рафа Силва, Рауль Хименес". А у ЦСКА наоборот!
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Nerlinger
1503727119
3-е место должны занять...
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a-rakhmatov
1503728668
Мы верим!!!.....кони пройдут)))
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Тони Монтана Б
1503729206
Да не. Новые антирекорды Акинфеева пойдут))
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Derzkiy1
1503733931
С таким составом 2ое место сложно будет занять, главное без травм тк один состав у армейцев ! Нападающего срочно нужно и защитника было бы не плохо ) шансов на выход из группы будет больше и опыта у ЦСКА много в ЛЧ
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