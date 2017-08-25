«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы. «Барселона» оформила трансфер Дембеле. Дайджест событий дня

Определены соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. От России в этом турнире заявлены «Зенит» и «Локомотив». Против сине-бело-голубых сыграют «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар», а соперниками «Локо» станут «Копенгаген», «Шериф» и «Фастав». Уже известен календарь наших команд в Лиге Европы. Состав остальных групп можно посмотреть здесь.

У «Зенита» и «Локо» в Лиге Европы очень скучные соперники. Зачем это смотреть?

ЦСКА хочет купить эквадорского футболиста

Полузащитник «Эмелека» Айртон Пресиадо находится в сфере интересов ЦСКА. Причем стороны уже обсудили возможность трансфера и находятся на завершающей стадии переговоров. Условия возможной сделки не сообщаются. Пресиадо в 2017 году провел в чемпионате Эквадора 23 матча, в которых забил семь голов.

Рочина и Подберезкин могут перейти в «Спартак»

«Спартак» продолжает искать усиление к Лиге чемпионов в чемпионате России. Красно-белые интересуются футболистами «Рубина» Эльмиром Набиуллиным и Магомедом Оздоевым. Однако наибольший интерес «Спартак» проявляет к их одноклубнику – испанцу Рубен Рочине. Кроме того, через несколько дней состав чемпиона России пополнит полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин. «30 августа игрок должен подписать контракт с клубом», – заявил о будущем трансфере Подберезкина источник, знакомый с ситуацией.

«Поездка в Москву – это просто жуть». Что английские фанаты думают об играх с ЦСКА и «Спартаком» в Лиге чемпионов

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Дзюба не будет играть за «Краснодар»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не станет игроком «Краснодара», поскольку краснодарский клуб отказался от идеи с арендой 29-летнего форварда. Произошло это после того, как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Краснодар» договорились о переходе россиянина в стан «быков», а оклад игрока составил бы половину зарплаты в петербургской команде.

Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо

Караваев может пополнить состав «Локомотива»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев намерен вернуться в Россию, чтобы иметь больше шансов попасть на чемпионат мира-2018. Приобрести игрока хочет «Локомотив», при этом клуб готов выложить за россиянина 2,5 миллиона евро. Кроме того, купить Караваева может французский «Нант».

Сборная Аргентины приедет на открытие «Лужников»

10 ноября состоится первый матч на реконструированном стадионе «Лужники» в Москве. Соперником сборной России в товарищеской игре станет команда Аргентины. Напомним, на ЧМ-2018 в «Лужниках» пройдет церемония открытия, а также первый матч турнира. «Лужники» также станут местом проведения трех игр группового этапа, матча 1/8 финала, одного полуфинала и финала.

Роналду намерен стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду собирается потребовать от руководства мадридского клуба повышения зарплаты. Сообщается, что 32-летний португалец хочет получать в стане сливочных более 40 миллионов евро в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Впрочем, в «Реале» пока не спешат заключать обновленный контракт с Роналду, поскольку подписание действующего соглашения состоялось не так давно – в ноябре 2016 года.

При этом годовой оклад в 40 миллионов евро имеют нападающие Лионель Месси и Неймар.

«Барселона» объявила о переходе Дембеле

Форвард дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы. В пятилетнем контракте Дембеле с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере 400 миллионов. Официальное представление футболиста состоится в понедельник. Перед этим Дембеле пройдет медицинский осмотр.

«Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета

Фото: rfpl.org