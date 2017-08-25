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  • «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы. «Барселона» оформила трансфер Дембеле. Дайджест событий дня

«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы. «Барселона» оформила трансфер Дембеле. Дайджест событий дня

25 августа 2017, 21:05
8

Определены соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. От России в этом турнире заявлены «Зенит» и «Локомотив». Против сине-бело-голубых сыграют «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар», а соперниками «Локо» станут «Копенгаген», «Шериф» и «Фастав». Уже известен календарь наших команд в Лиге Европы. Состав остальных групп можно посмотреть здесь.

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ЦСКА хочет купить эквадорского футболиста

Полузащитник «Эмелека» Айртон Пресиадо находится в сфере интересов ЦСКА. Причем стороны уже обсудили возможность трансфера и находятся на завершающей стадии переговоров. Условия возможной сделки не сообщаются. Пресиадо в 2017 году провел в чемпионате Эквадора 23 матча, в которых забил семь голов.

Рочина и Подберезкин могут перейти в «Спартак»

«Спартак» продолжает искать усиление к Лиге чемпионов в чемпионате России. Красно-белые интересуются футболистами «Рубина» Эльмиром Набиуллиным и Магомедом Оздоевым. Однако наибольший интерес «Спартак» проявляет к их одноклубнику – испанцу Рубен Рочине. Кроме того, через несколько дней состав чемпиона России пополнит полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин. «30 августа игрок должен подписать контракт с клубом», – заявил о будущем трансфере Подберезкина источник, знакомый с ситуацией.

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Дзюба не будет играть за «Краснодар»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не станет игроком «Краснодара», поскольку краснодарский клуб отказался от идеи с арендой 29-летнего форварда. Произошло это после того, как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Краснодар» договорились о переходе россиянина в стан «быков», а оклад игрока составил бы половину зарплаты в петербургской команде.

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Караваев может пополнить состав «Локомотива»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев намерен вернуться в Россию, чтобы иметь больше шансов попасть на чемпионат мира-2018. Приобрести игрока хочет «Локомотив», при этом клуб готов выложить за россиянина 2,5 миллиона евро. Кроме того, купить Караваева может французский «Нант».

Сборная Аргентины приедет на открытие «Лужников»

10 ноября состоится первый матч на реконструированном стадионе «Лужники» в Москве. Соперником сборной России в товарищеской игре станет команда Аргентины. Напомним, на ЧМ-2018 в «Лужниках» пройдет церемония открытия, а также первый матч турнира. «Лужники» также станут местом проведения трех игр группового этапа, матча 1/8 финала, одного полуфинала и финала.

Роналду намерен стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду собирается потребовать от руководства мадридского клуба повышения зарплаты. Сообщается, что 32-летний португалец хочет получать в стане сливочных более 40 миллионов евро в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Впрочем, в «Реале» пока не спешат заключать обновленный контракт с Роналду, поскольку подписание действующего соглашения состоялось не так давно – в ноябре 2016 года.

При этом годовой оклад в 40 миллионов евро имеют нападающие Лионель Месси и Неймар.

«Барселона» объявила о переходе Дембеле

Форвард дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы. В пятилетнем контракте Дембеле с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере 400 миллионов. Официальное представление футболиста состоится в понедельник. Перед этим Дембеле пройдет медицинский осмотр.

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Фото: rfpl.org

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Правдоруб100
1503688370
Зенит, если постарается, то второе место занять сможет, ну а третье обязан... Локомотив, разве что, за третье может побороться... Хотя у этой непонятной команды многое зависит от удачи...
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multiscan
1503690189
Обе наших команды должны проходить таких соперников. Только "Реал Сосьедад" и "Русенборг" могут попытаться сопротивляться. А "Фастав", чувствуется, та ещё "зверюга"!
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KARAT777
1503691798
какая ровная группа манчиня?...у тебя зп 1 футболиста больше чем бюджеты этих клубов на год
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TAGANROG 161
1503696634
Ну наконец-то это эпопея с Дембеле закончилась.
Ответить
AEerr
1503699642
интересные новости!
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igormaddog
1503708720
Бедолага Дзюба ни кому не нужен!!!
Ответить
zubr252
1503719103
Все реально проходимы группы .Дзюбу можно отправтить Зенит 2 там ему место
Ответить
RLoko
1503722375
Группы проводимые. А Дзюбе надо переходить обязательно.
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