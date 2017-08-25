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    «Поездка в Москву – это просто жуть». Что английские фанаты думают об играх с ЦСКА и «Спартаком» в Лиге чемпионов


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    Голосов: 4
    25.08.2017 10:00
    «Ливерпуль» попал в Лигу чемпионов на «Спартак», «МЮ» – на ЦСКА. «Бомбардир» показывает, как англичане реагируют на клубы из России.

    Фанаты «МЮ» с портала redcafe.net:

    Только не этот гребаный ЦСКА опять...

    Kapardin

    Еще и поездка в Москву, тьфу.

    Android1974

    Мы играли с ним раньше на групповом этапе и, как правило, все было успешно. Худшее с этого – сама поездка.

    #07

    Если не брать в расчет полет в Москву, отличная группа.

    ovoxo

    Ну что ж, Москва. У нас вечно выпадает хоть одна дерьмовая поездка. Так что нечего ныть.

    Inigo Montoya

    Группа выглядит так, будто она из Лиги Европы.

    bushyzor

    Все шло хорошо, пока не вытащили ЦСКА.

    Mainoldo

    Касаемо России, жребий кажется немного отстойным. С остальным – все нормально.

    SirAF

    Сколько раз мы играли с ЦСКА? Такое ощущение, что каждые два года влетаем на них.

    lawliet354

    Когда вы уже перестанете ныть по поводу полета в Москву? Не пешком же туда пойдут.

    adexkola

    Если лететь самолетом, Москва хотя бы на 300 км ближе к Манчестеру, чем тот же Донецк.

    Sigma

    Господи, только и трепа о «длинной-длинной дороге в Москву». Лететь из Манчестера 3 часа 30 минут. Конечно, лучше б в Глазго. Но что на этом так заострять внимание? Конечно, может быть холодно, может и поле быть не в лучшем состоянии. Но это лишь один матч.

    Chip

    Думаю, что лучшее поле в России – именно у ЦСКА.

    SwansonsTache

    Не так все плохо, парни. Москва – не Владивосток.

    Dave46

    Мы должны быть фаворитами в борьбе за первое место. «Бенфика», «Базель» и ЦСКА сильны, но из этой компании мы круче всех.

    siw2007

    Беспокоюсь только за одну игру. Против ЦСКА. Потому что путешествие в Москву будет очень тяжелым.

    theREDMAN

    Скууууукооотаааа. Групповые этапы для нас никогда не были интересными.

    Brwned

    Только поездка в Москву не нравится. А так, «Бенфика» была абсолютно лучшим вариантом из первой корзины. Да и на «Базель» не пожалуешься.

    Wal2Fra

    Гостевой матч против «Челси» после выезда к ЦСКА – это ужасно.

    Djemba-Djemba

    Что вы так паритесь из-за расписания? «Сити» и «Арсенал» тоже играют в еврокубках.

    Pace Abuser

    Фанаты «Ливерпуля» с форума liverpoolfc.com

    Думаю, сложно было ожидать еще лучшего жребия. «Спартак» и «Марибор», возможно, слабейшие команды в своих корзинах. Ну, и отомстить «Севилье» есть шанс.

    Albert-Hall

    «Спартак» – отстой, еще и пропустивший больше всех голов в своей лиге. «Севилья» потеряла 4-5 ключевых игроков летом. Ну а «Марибор»...

    LivapewlDivas

    Москва! Что ж, отличный выезд.

    Euro-77-78-81-84-05

    Ох, вот это группа. Должны выигрывать ее. В худшем случае, второе место.

    Firmino

    Еще больше повезти просто не могло. А из четвертой корзины избежали опасных «Фейеноорда» и «Селтика». Ущипните меня кто-нибудь. Насколько ж я доволен!

    rosso76

    Обязаны спокойно выигрывать эту группу.

    Indian-Red

    «Марибор» – это вообще с какой страны?

    LFC-Simon-95

    «Спартак» и «Марибор»... Как-то не возбуждает эта парочка. Хотелось привезти «Реал», «Барсу», «Баварию» или «Юве»... Не очень доволен жребием.

    MeanMrMustard

    За жребий – молодец, Шева! Всегда любил тебя. Еще и за то, какой ты крутой пенальтист (злобный смайл).

    Ray K

    Фанаты «Ливерпуля» с форума redandwhitekop.com

    Поездка в Москву – это просто жуть.

    Nick110581

    С «Марибором» никогда не играли, а со «Спартаком» – 50/50. Выиграли дважды, столько же проиграли. Правда, в 2002-м, когда побеждали, были куда круче, чем когда они обыграли нас за десять лет до этого.

    sms1986

    А «Спартак» хорош?

    kennedy81

    11-й в своей лиге.

    Tepid T?O

    Он пропустил 13 голов в 7 матчах. Думаю, шансов забить будет предостаточно.

    Gerry Attrick

    Думается, что «Хоффенхайм» был посложнее, чем некоторые клубы из нашей группы.

    Felch Aid

    У «Спартака» жуткий сезон, они там у себя в лиге близки к зоне вылета. «Севилья»– самая слабая за последнее время. Ну, а «Марибор» – это всего лишь «Марибор».

    downtown

    «Спартак» выиграл российский чемпионат, но из всех сеяных был лучшим вариантом. Или «Бенфика».

    shelts

    Не думаю, что сильно удастся ротировать состав. Со «Спартаком» легко не будет, а с «Марибором» терять очки нельзя.

    alvaro

    Из твиттера: «У «Спартака» фантастический стадион и вообще отличные условия. Лететь не больше, чем в Стамбул, с часовыми поясами никаких проблем».

    Garlicbread

    «Спартак» построил новый стадион к чемпионату мира. Будем играть на новенькой арене.

    BeautifulGame91

    И мы, и фанаты «Юнайтед» – в одни и те же дни в Москве. Потом русские с ответным визитом в декабре по той же схеме. Что за глупость от УЕФА.

    cdav

    Не такая уж и простая жеребьевка, как тут многие представляют. «Севилье» мы проиграли финал, а в Москве нас ждет пластиковое поле, да еще и ЧМ в России, так что никто не знает, какие там наставления получили судьи.

    GBF

    «Спартак» проводит не лучший сезон и должен быть полегче, чем ЦСКА, который в ЛЧ гостит регулярно.

    PoetryInMotion

    «Севилья» зарекомендовала себя, как мощная команда. «Марибор» дома достойно сражался с «Челси». Даже «Спартак», помнится, выкинул нас из Кубка Кубков в 1992-м.

    rafathegaffa83

    «Спартак» может быть опасен, как и все русские команды.

    stejay007

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SkySports
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 12:04

      "....а в Москве нас ждет пластиковое поле, да еще и ЧМ в России, так что никто не знает, какие там наставления получили судьи"
      фанаты безтрофейника случайно не в тесных отношениях с питерскими?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 28 августа 2017, 17:38

      Запарили те кто живёт в России, а сам обсирает её! Такие как вы и гадят на улицах. Не нравится? Так будьте мужиками - валите за кордон!

      4
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 28 августа 2017, 13:07

      В Ростове их принимали шикарно, пледики даже в подарок дали, а им хоть ссы в глаза все божья роса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 27 августа 2017, 10:14

      Чем больше у бриташек понтов, тем лучше. Они всегда проигрывают недооцененным ими командам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 27 августа 2017, 01:28

      Если Ливерпуль и вправду будет считать красно-белых аутсайдерами ,то это только на руку. Недооцененный соперник опасен в двойне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Кобальт 26 августа 2017, 14:02

      Ненависть к России даже тут,в футболе,ой как сильна.Но мелкобританцы все века были нашими врагами.Пусть харкаются ядом и дальше...

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 26 августа 2017, 13:32

      Мнения каких то дибилов! Сколько раз встречался с англичанами на отдыхе, они в восторге от нашей страны!!! Более чем уверен, они рады что будут играть в Москве!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +43

      vayka 26 августа 2017, 11:31

      СПАРТАК поборется

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 26 августа 2017, 08:28

      Тоже самое, как и мнения русских болельщиков. Много чуши и неуважения,бессмысленного унижения соперников, но изредка проскакивают адекватные комментарии.

      0
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      Рейтинг: +13

      Alex Bunin 26 августа 2017, 05:16

      Судя по всему, английские болельщики высокомерны, как всегда. Манчестерские считают свою группу группой из Лиги Европы, хотя благодаря этому турниру они в ЛЧ и попали, а ливерпульские, хоть и адекватнее, но не намного, тоже не считают Спартак за достойного соперника.

      2
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