«Поездка в Москву – это просто жуть». Что английские фанаты думают об играх с ЦСКА и «Спартаком» в Лиге чемпионов

Фанаты «МЮ» с портала redcafe.net:

Только не этот гребаный ЦСКА опять...

Kapardin

Еще и поездка в Москву, тьфу.

Android1974

Мы играли с ним раньше на групповом этапе и, как правило, все было успешно. Худшее с этого – сама поездка.

#07

Если не брать в расчет полет в Москву, отличная группа.

ovoxo

Ну что ж, Москва. У нас вечно выпадает хоть одна дерьмовая поездка. Так что нечего ныть.

Inigo Montoya

Группа выглядит так, будто она из Лиги Европы.

bushyzor

Все шло хорошо, пока не вытащили ЦСКА.

Mainoldo

Касаемо России, жребий кажется немного отстойным. С остальным – все нормально.

SirAF

Сколько раз мы играли с ЦСКА? Такое ощущение, что каждые два года влетаем на них.

lawliet354

Когда вы уже перестанете ныть по поводу полета в Москву? Не пешком же туда пойдут.

adexkola

Если лететь самолетом, Москва хотя бы на 300 км ближе к Манчестеру, чем тот же Донецк.

Sigma

Господи, только и трепа о «длинной-длинной дороге в Москву». Лететь из Манчестера 3 часа 30 минут. Конечно, лучше б в Глазго. Но что на этом так заострять внимание? Конечно, может быть холодно, может и поле быть не в лучшем состоянии. Но это лишь один матч.

Chip

Думаю, что лучшее поле в России – именно у ЦСКА.

SwansonsTache

Не так все плохо, парни. Москва – не Владивосток.

Dave46

Мы должны быть фаворитами в борьбе за первое место. «Бенфика», «Базель» и ЦСКА сильны, но из этой компании мы круче всех.

siw2007

Беспокоюсь только за одну игру. Против ЦСКА. Потому что путешествие в Москву будет очень тяжелым.

theREDMAN

Скууууукооотаааа. Групповые этапы для нас никогда не были интересными.

Brwned

Только поездка в Москву не нравится. А так, «Бенфика» была абсолютно лучшим вариантом из первой корзины. Да и на «Базель» не пожалуешься.

Wal2Fra

Гостевой матч против «Челси» после выезда к ЦСКА – это ужасно.

Djemba-Djemba

Что вы так паритесь из-за расписания? «Сити» и «Арсенал» тоже играют в еврокубках.

Pace Abuser

Фанаты «Ливерпуля» с форума liverpoolfc.com

Думаю, сложно было ожидать еще лучшего жребия. «Спартак» и «Марибор», возможно, слабейшие команды в своих корзинах. Ну, и отомстить «Севилье» есть шанс.

Albert-Hall

«Спартак» – отстой, еще и пропустивший больше всех голов в своей лиге. «Севилья» потеряла 4-5 ключевых игроков летом. Ну а «Марибор»...

LivapewlDivas

Москва! Что ж, отличный выезд.

Euro-77-78-81-84-05

Ох, вот это группа. Должны выигрывать ее. В худшем случае, второе место.

Firmino

Еще больше повезти просто не могло. А из четвертой корзины избежали опасных «Фейеноорда» и «Селтика». Ущипните меня кто-нибудь. Насколько ж я доволен!

rosso76

Обязаны спокойно выигрывать эту группу.

Indian-Red

«Марибор» – это вообще с какой страны?

LFC-Simon-95

«Спартак» и «Марибор»... Как-то не возбуждает эта парочка. Хотелось привезти «Реал», «Барсу», «Баварию» или «Юве»... Не очень доволен жребием.

MeanMrMustard

За жребий – молодец, Шева! Всегда любил тебя. Еще и за то, какой ты крутой пенальтист (злобный смайл).

Ray K

Фанаты «Ливерпуля» с форума redandwhitekop.com

Поездка в Москву – это просто жуть.

Nick110581

С «Марибором» никогда не играли, а со «Спартаком» – 50/50. Выиграли дважды, столько же проиграли. Правда, в 2002-м, когда побеждали, были куда круче, чем когда они обыграли нас за десять лет до этого.

sms1986

А «Спартак» хорош?

kennedy81

11-й в своей лиге.

Tepid T?O

Он пропустил 13 голов в 7 матчах. Думаю, шансов забить будет предостаточно.

Gerry Attrick

Думается, что «Хоффенхайм» был посложнее, чем некоторые клубы из нашей группы.

Felch Aid

У «Спартака» жуткий сезон, они там у себя в лиге близки к зоне вылета. «Севилья»– самая слабая за последнее время. Ну, а «Марибор» – это всего лишь «Марибор».

downtown

«Спартак» выиграл российский чемпионат, но из всех сеяных был лучшим вариантом. Или «Бенфика».

shelts

Не думаю, что сильно удастся ротировать состав. Со «Спартаком» легко не будет, а с «Марибором» терять очки нельзя.

alvaro

Из твиттера: «У «Спартака» фантастический стадион и вообще отличные условия. Лететь не больше, чем в Стамбул, с часовыми поясами никаких проблем».

Garlicbread

«Спартак» построил новый стадион к чемпионату мира. Будем играть на новенькой арене.

BeautifulGame91

И мы, и фанаты «Юнайтед» – в одни и те же дни в Москве. Потом русские с ответным визитом в декабре по той же схеме. Что за глупость от УЕФА.

cdav

Не такая уж и простая жеребьевка, как тут многие представляют. «Севилье» мы проиграли финал, а в Москве нас ждет пластиковое поле, да еще и ЧМ в России, так что никто не знает, какие там наставления получили судьи.

GBF

«Спартак» проводит не лучший сезон и должен быть полегче, чем ЦСКА, который в ЛЧ гостит регулярно.

PoetryInMotion

«Севилья» зарекомендовала себя, как мощная команда. «Марибор» дома достойно сражался с «Челси». Даже «Спартак», помнится, выкинул нас из Кубка Кубков в 1992-м.

rafathegaffa83

«Спартак» может быть опасен, как и все русские команды.

stejay007