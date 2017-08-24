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    «Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета


    2.7
    Голосов: 10
    24.08.2017 15:45
    Усмане Дембеле либо покинет «Боруссию» и перейдет в «Барселону», либо все равно станет изгоем в немецкой команде. Александр Плеханов разбирается в истории, которая еще ничем не закончилась, но уже раздражает.

    Что происходит?

    «Боруссия» и «Барселона» ведут переговоры по трансферу французского нападающего Усмана Дембеле. Для «Барселоны» Дембеле – главный кандидат на замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару. Для «Боруссии» он – перспективный талант, способный в будущем стать лидером команды. «Барселона» предлагает 130 миллионов евро. «Боруссия» требует 150 миллионов. Дембеле подвергается штрафам и отстранен от тренировок за свое чрезмерное желание сменить клуб. Ситуация напоминает переговоры по Коутиньо между «Барселоной» и «Ливерпулем», но там весь ужас предотвратила жесткость английского клуба. Здесь же от неожиданных поворотов в переговорах иногда становится страшно.

    Позиция «Боруссии»

    Еще весной представители «Боруссии» говорили, что продажа Дембеле не состоится при любых условиях. Затем они требовали 100 миллионов, а когда получили желаемое, повысили цену француза до 150 миллионов. Желание самого игрока, как бы не отрицали это в Германии, давит на «Боруссию». Сейчас дортмундцы все же готовы скинуть несколько миллионов, чтобы достичь компромисса в переговорах. При этом в самой «Боруссии» выступают с явно противоречивыми заявлениями. Клуб будто так и не определился, что ему нужно от этого трансфера и от самого Дембеле.

    Эгоизм Дембеле

    Еще при первых слухах о «Барселоне» Усмане Дембеле выдал, что всегда хотел за нее играть. Когда же «Боруссия» показала нежелание его продавать, футболист пошел против своего клуба. Сначала он повздорил с голкипером Романом Бюрки, а затем вообще пропустил тренировку, за что получил наказание. Теперь с Дембеле взымаются штрафы, ему запрещено общаться с одноклубниками и тренироваться с командой. Поддерживать форму Усману приходится отдельно от коллектива. «Дембеле – неплохой человек и игрок, но он не важнее всей нашей команды», – прокомментировал ситуацию защитник «Боруссии» Сократис. Болельщики и сами игроки уже не поддержат возвращение Дембеле к клубным цветам. Обратной дороги в его ситуации уже нет.

    Настойчивость «Барселоны»

    От руководства «Барселоны» требуют топовую покупку. Клуб должен был приобрести полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Дембеле – лишь запасной вариант в подобной ситуации. У бразильца и звездный статус повыше, и перспективные умения больше. Сейчас же для «Барсы» покупка французского нападающего «Боруссии» осталась едва ли не единственным шансом, чтобы не закончить трансферное окно без нужных новичков. «Барселона» настойчива и стремится скорее завершить переговоры. Самого Дембеле не слишком желают видеть каталонские болельщики, а цена уж точно сложно сопоставляется с качеством. «Барселона» ведет себя хуже некоторых клубов-середняков, которые пытаются закрыть сделки за счет денег.

    Мнение со стороны

    «Я осуждаю Дембеле. Если игрок с действующим контрактом открыто хочет сменить клуб, то нельзя это принимать. Иначе контракты перестают вообще что-то стоить», – Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии.

    «Мы шокированы поведением Дембеле. Если он все-таки вернется к команде, то у нас состоится серьезный разговор. Объясним ему, что нельзя поступать подобным образом», – Гонсало Кастро, партнер Дембеле по «Боруссии».

    «Ему просто плевать на всех. Если Дембеле останется, это тоже будет для «Боруссии» проблемой. Игроки команды это понимают», – Армин Фе, бывший тренер «Гамбурга» и «Штутгарта».

    «Игроки – не боги. С ними нужно иногда поступать жестко. «Боруссия» проявила силу, отстранив Дембеле от тренировок. Это правильное решение большого клуба», – Ули Хенесс, президент «Баварии».

    Почему это ужасно?

    Усману Дембеле всего 20 лет. Год назад «Боруссия» заплатила за него «Ренну» 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает француза в 33 миллиона. В предыдущем сезоне Бундеслиги он провел за «Боруссию» 33 матча, забив шесть голов и отдав 12 голевых передач. Дембеле выступает в составе одной из ярких атакующих команд немецкого футбола. Он никогда не считался звездой, но сейчас может здорово выиграть на разбухшем от бесконечного потока денег рынке. За пять лет в «Барселоне» француз сможет заработать 50 миллионов евро. Но этот трансфер скажется на его карьерной репутации. «Барселона» и «Боруссия» уже подпортили трансферные статусы. Болельщики потратили кучу нервов. Разве такого ужаса мы ждем от летнего трансферного окна?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -130

      калач 24 августа 2017, 22:47

      такое впечатление что Бартомеу просто отмывает деньги

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 24 августа 2017, 20:29

      Надо продавать, пока дают такие деньги, потом столько не дадут, да и не стоит он таких денег

      0
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 24 августа 2017, 20:28

      Харе ребята! Давайте разберемся в- виновата барса у нее на счетах куча денег и дембеле моложе и перспективнее неймара, барса грязно торгуется и подстегивает игроков ангажировать запрос трансфера сбивая цену, коутиньо просто более тактичный и зрелый парень чем дембеле, поэтому вел себя размно а боруссия понимает что он не останется и хочет заработать -большой талант и юнец-глупец в одном флаконе грезит о барсе, он же на самом деле не 100% фр....з и сказывается уровень интелекта и воспитания

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 августа 2017, 16:18

      Это футбольный расизм. Есть 3 стороны, 2 хотят. третья сопротивляется. Причём дают рекордные деньги в виде отступных, игрок мечтает о переходе, а итог - просто тупость и издевательство над здравым смыслом. Контракт не догма. Не хочет играть - отпусти, будь человеком. Он же не раб в конце то концов.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Александр52 24 августа 2017, 18:00

      Да, он не раб. Но контракт то он сам подписывал, не под пытками. Поди еще и рад до *опы был- перейти из Ренна в Боруссию. Контракт подписал- исполняй. Иначе это не проффесионализм. Хочешь перейти в Барселону, а нынешний клуб против. Что ж- терпи, отрабатывай контракт до конца, не передподписывай новый и иди куда хочешь. Клуб вправе тебя замариновать на скамейке. Только это никому не выгодно и лучше хоть какие то деньги выручить...А вообще это безумие какое то- такие огромные деньги за совершенно молодого игрока, он достичь то ничего не успел еще...

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      Рейтинг: +26

      ilyuxxxa > m40 25 августа 2017, 08:15

      Нормально все, 2017 год на дворе. Цены конечно не реальные, но это мир футбола. ПОдписал, не подписал... Ты всегда можешь выкупить свой контракт как это сделал Неймар. Ты вправе решать за свою жизнь, а контракт ничем тебя не обязует.

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      Рейтинг: +185

      Des79 24 августа 2017, 16:16

      что происходит, такие деньги за желторотиков!!!!!!

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      Рейтинг: +348

      343443 24 августа 2017, 15:56

      Кошмар одним словом

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 августа 2017, 15:52

      Кошмар одним словом... Деньги сведут мир с ума!!!

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