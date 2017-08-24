«Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета

Что происходит?

«Боруссия» и «Барселона» ведут переговоры по трансферу французского нападающего Усмана Дембеле. Для «Барселоны» Дембеле – главный кандидат на замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару. Для «Боруссии» он – перспективный талант, способный в будущем стать лидером команды. «Барселона» предлагает 130 миллионов евро. «Боруссия» требует 150 миллионов. Дембеле подвергается штрафам и отстранен от тренировок за свое чрезмерное желание сменить клуб. Ситуация напоминает переговоры по Коутиньо между «Барселоной» и «Ливерпулем», но там весь ужас предотвратила жесткость английского клуба. Здесь же от неожиданных поворотов в переговорах иногда становится страшно.

Позиция «Боруссии»

Еще весной представители «Боруссии» говорили, что продажа Дембеле не состоится при любых условиях. Затем они требовали 100 миллионов, а когда получили желаемое, повысили цену француза до 150 миллионов. Желание самого игрока, как бы не отрицали это в Германии, давит на «Боруссию». Сейчас дортмундцы все же готовы скинуть несколько миллионов, чтобы достичь компромисса в переговорах. При этом в самой «Боруссии» выступают с явно противоречивыми заявлениями. Клуб будто так и не определился, что ему нужно от этого трансфера и от самого Дембеле.

Эгоизм Дембеле

Еще при первых слухах о «Барселоне» Усмане Дембеле выдал, что всегда хотел за нее играть. Когда же «Боруссия» показала нежелание его продавать, футболист пошел против своего клуба. Сначала он повздорил с голкипером Романом Бюрки, а затем вообще пропустил тренировку, за что получил наказание. Теперь с Дембеле взымаются штрафы, ему запрещено общаться с одноклубниками и тренироваться с командой. Поддерживать форму Усману приходится отдельно от коллектива. «Дембеле – неплохой человек и игрок, но он не важнее всей нашей команды», – прокомментировал ситуацию защитник «Боруссии» Сократис. Болельщики и сами игроки уже не поддержат возвращение Дембеле к клубным цветам. Обратной дороги в его ситуации уже нет.

Настойчивость «Барселоны»

От руководства «Барселоны» требуют топовую покупку. Клуб должен был приобрести полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Дембеле – лишь запасной вариант в подобной ситуации. У бразильца и звездный статус повыше, и перспективные умения больше. Сейчас же для «Барсы» покупка французского нападающего «Боруссии» осталась едва ли не единственным шансом, чтобы не закончить трансферное окно без нужных новичков. «Барселона» настойчива и стремится скорее завершить переговоры. Самого Дембеле не слишком желают видеть каталонские болельщики, а цена уж точно сложно сопоставляется с качеством. «Барселона» ведет себя хуже некоторых клубов-середняков, которые пытаются закрыть сделки за счет денег.

Мнение со стороны

«Я осуждаю Дембеле. Если игрок с действующим контрактом открыто хочет сменить клуб, то нельзя это принимать. Иначе контракты перестают вообще что-то стоить», – Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии. «Мы шокированы поведением Дембеле. Если он все-таки вернется к команде, то у нас состоится серьезный разговор. Объясним ему, что нельзя поступать подобным образом», – Гонсало Кастро, партнер Дембеле по «Боруссии». «Ему просто плевать на всех. Если Дембеле останется, это тоже будет для «Боруссии» проблемой. Игроки команды это понимают», – Армин Фе, бывший тренер «Гамбурга» и «Штутгарта». «Игроки – не боги. С ними нужно иногда поступать жестко. «Боруссия» проявила силу, отстранив Дембеле от тренировок. Это правильное решение большого клуба», – Ули Хенесс, президент «Баварии».

Почему это ужасно?

Усману Дембеле всего 20 лет. Год назад «Боруссия» заплатила за него «Ренну» 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает француза в 33 миллиона. В предыдущем сезоне Бундеслиги он провел за «Боруссию» 33 матча, забив шесть голов и отдав 12 голевых передач. Дембеле выступает в составе одной из ярких атакующих команд немецкого футбола. Он никогда не считался звездой, но сейчас может здорово выиграть на разбухшем от бесконечного потока денег рынке. За пять лет в «Барселоне» француз сможет заработать 50 миллионов евро. Но этот трансфер скажется на его карьерной репутации. «Барселона» и «Боруссия» уже подпортили трансферные статусы. Болельщики потратили кучу нервов. Разве такого ужаса мы ждем от летнего трансферного окна?

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