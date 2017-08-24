Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета

«Ему просто плевать на всех». Чем завершится самая ужасная трансферная сага лета

Что происходит?

«Боруссия» и «Барселона» ведут переговоры по трансферу французского нападающего Усмана Дембеле. Для «Барселоны» Дембеле – главный кандидат на замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару. Для «Боруссии» он – перспективный талант, способный в будущем стать лидером команды. «Барселона» предлагает 130 миллионов евро. «Боруссия» требует 150 миллионов. Дембеле подвергается штрафам и отстранен от тренировок за свое чрезмерное желание сменить клуб. Ситуация напоминает переговоры по Коутиньо между «Барселоной» и «Ливерпулем», но там весь ужас предотвратила жесткость английского клуба. Здесь же от неожиданных поворотов в переговорах иногда становится страшно.

Позиция «Боруссии»

Еще весной представители «Боруссии» говорили, что продажа Дембеле не состоится при любых условиях. Затем они требовали 100 миллионов, а когда получили желаемое, повысили цену француза до 150 миллионов. Желание самого игрока, как бы не отрицали это в Германии, давит на «Боруссию». Сейчас дортмундцы все же готовы скинуть несколько миллионов, чтобы достичь компромисса в переговорах. При этом в самой «Боруссии» выступают с явно противоречивыми заявлениями. Клуб будто так и не определился, что ему нужно от этого трансфера и от самого Дембеле.

Эгоизм Дембеле

Еще при первых слухах о «Барселоне» Усмане Дембеле выдал, что всегда хотел за нее играть. Когда же «Боруссия» показала нежелание его продавать, футболист пошел против своего клуба. Сначала он повздорил с голкипером Романом Бюрки, а затем вообще пропустил тренировку, за что получил наказание. Теперь с Дембеле взымаются штрафы, ему запрещено общаться с одноклубниками и тренироваться с командой. Поддерживать форму Усману приходится отдельно от коллектива. «Дембеле – неплохой человек и игрок, но он не важнее всей нашей команды», – прокомментировал ситуацию защитник «Боруссии» Сократис. Болельщики и сами игроки уже не поддержат возвращение Дембеле к клубным цветам. Обратной дороги в его ситуации уже нет.

Настойчивость «Барселоны»

От руководства «Барселоны» требуют топовую покупку. Клуб должен был приобрести полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Дембеле – лишь запасной вариант в подобной ситуации. У бразильца и звездный статус повыше, и перспективные умения больше. Сейчас же для «Барсы» покупка французского нападающего «Боруссии» осталась едва ли не единственным шансом, чтобы не закончить трансферное окно без нужных новичков. «Барселона» настойчива и стремится скорее завершить переговоры. Самого Дембеле не слишком желают видеть каталонские болельщики, а цена уж точно сложно сопоставляется с качеством. «Барселона» ведет себя хуже некоторых клубов-середняков, которые пытаются закрыть сделки за счет денег.

Мнение со стороны

«Я осуждаю Дембеле. Если игрок с действующим контрактом открыто хочет сменить клуб, то нельзя это принимать. Иначе контракты перестают вообще что-то стоить», – Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии.

«Мы шокированы поведением Дембеле. Если он все-таки вернется к команде, то у нас состоится серьезный разговор. Объясним ему, что нельзя поступать подобным образом», – Гонсало Кастро, партнер Дембеле по «Боруссии».

«Ему просто плевать на всех. Если Дембеле останется, это тоже будет для «Боруссии» проблемой. Игроки команды это понимают», – Армин Фе, бывший тренер «Гамбурга» и «Штутгарта».

«Игроки – не боги. С ними нужно иногда поступать жестко. «Боруссия» проявила силу, отстранив Дембеле от тренировок. Это правильное решение большого клуба», – Ули Хенесс, президент «Баварии».

Почему это ужасно?

Усману Дембеле всего 20 лет. Год назад «Боруссия» заплатила за него «Ренну» 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает француза в 33 миллиона. В предыдущем сезоне Бундеслиги он провел за «Боруссию» 33 матча, забив шесть голов и отдав 12 голевых передач. Дембеле выступает в составе одной из ярких атакующих команд немецкого футбола. Он никогда не считался звездой, но сейчас может здорово выиграть на разбухшем от бесконечного потока денег рынке. За пять лет в «Барселоне» француз сможет заработать 50 миллионов евро. Но этот трансфер скажется на его карьерной репутации. «Барселона» и «Боруссия» уже подпортили трансферные статусы. Болельщики потратили кучу нервов. Разве такого ужаса мы ждем от летнего трансферного окна?

[poll id=1379]

Германия. Бундеслига Испания. Примера Европа Барселона Боруссия Д Дембеле Усман
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1503579160
Кошмар одним словом... Деньги сведут мир с ума!!!
Ответить
343443
1503579391
Кошмар одним словом
Ответить
Des79
1503580589
что происходит, такие деньги за желторотиков!!!!!!
Ответить
Александр52
1503580732
Это футбольный расизм. Есть 3 стороны, 2 хотят. третья сопротивляется. Причём дают рекордные деньги в виде отступных, игрок мечтает о переходе, а итог - просто тупость и издевательство над здравым смыслом. Контракт не догма. Не хочет играть - отпусти, будь человеком. Он же не раб в конце то концов.
Ответить
марадонна/гаринча/роналдо
1503595712
Харе ребята! Давайте разберемся в- виновата барса у нее на счетах куча денег и дембеле моложе и перспективнее неймара, барса грязно торгуется и подстегивает игроков ангажировать запрос трансфера сбивая цену, коутиньо просто более тактичный и зрелый парень чем дембеле, поэтому вел себя размно а боруссия понимает что он не останется и хочет заработать -большой талант и юнец-глупец в одном флаконе грезит о барсе, он же на самом деле не 100% фр....з и сказывается уровень интелекта и воспитания
Ответить
huntelaar25
1503595746
Надо продавать, пока дают такие деньги, потом столько не дадут, да и не стоит он таких денег
Ответить
калач
1503604069
такое впечатление что Бартомеу просто отмывает деньги
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+