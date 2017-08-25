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    Стал известен календарь «Зенита» и «Локомотива» на матчи Лиги Европы

    Стали известны даты матчей группового этапа Лиги Европы для «Зенита» и «Локомотива».

    Напомним, соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

    Железнодорожники в квартете F сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

    Список матчей «Зенита»:

    «Вардар» – «Зенит» (14 сентября)

    «Зенит» – «Реал Сосьедад» (28 сентября)

    «Зенит» – «Русенборг» (19 октября)

    «Русенборг» – «Зенит» (2 ноября)

    «Зенит» – «Вардар» (23 ноября)

    «Реал Сосьедад» – «Зенит» (7 декабря)

    Список матчей «Локомотива»:

    «Копенгаген» – «Локомотив» (14 сентября)

    «Локомотив» – «Фастав» (28 сентября)

    «Шериф» – «Локомотив» (19 октября)

    «Локомотив» – «Шериф» (2 ноября)

    «Локомотив» – «Копенгаген» (23 ноября)

    «Фастав» – «Локомотив» (7 декабря)

    «Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

    Источник: УЕФА

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    25.08.2017 16:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 августа 2017, 11:08

      начало самое трудное, ну оно может и к лучшему))

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 25 августа 2017, 22:45

      Соперники проходимые в 1/16 лиги Европы ждем все 4 наши клуба

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 25 августа 2017, 18:04

      Календарь нормальный. С Вардаром понятно, бывший клуб С. Андреева, а вот что из себя представляет чешский Фастав?

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > ilichkadr 25 августа 2017, 18:11

      Это Чешский Злин обладатель кубка Чехии,сейчас идёт на седьмом месте после четырёх туров с показателем 2-0-2 3-3.

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > TAGANROG 161 25 августа 2017, 18:58

      Тогда должны пройти без особых проблем......

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > TAGANROG 161 26 августа 2017, 12:23

      Чехи - серьезные ребята.

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 25 августа 2017, 18:03

      Обоим при должном настрое по силам выйти из группы.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 августа 2017, 17:39

      у зени посерьёзней

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 17:17

      2 или 23 ноября надо обеспечить выход из группы, чтобы потом ехать в Сан-Себастьян без заморочек

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      Рейтинг: +6309

      порт 25 августа 2017, 17:01

      Удачи "Зениту" и Локо.

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