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  • Стал известен календарь «Зенита» и «Локомотива» на матчи Лиги Европы

Стал известен календарь «Зенита» и «Локомотива» на матчи Лиги Европы

25 августа 2017, 16:36
10

Стали известны даты матчей группового этапа Лиги Европы для «Зенита» и «Локомотива».

Напомним, соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

Железнодорожники в квартете F сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

Список матчей «Зенита»:

«Вардар» – «Зенит» (14 сентября)

«Зенит» – «Реал Сосьедад» (28 сентября)

«Зенит» – «Русенборг» (19 октября)

«Русенборг» – «Зенит» (2 ноября)

«Зенит» – «Вардар» (23 ноября)

«Реал Сосьедад» – «Зенит» (7 декабря)

Список матчей «Локомотива»:

«Копенгаген» – «Локомотив» (14 сентября)

«Локомотив» – «Фастав» (28 сентября)

«Шериф» – «Локомотив» (19 октября)

«Локомотив» – «Шериф» (2 ноября)

«Локомотив» – «Копенгаген» (23 ноября)

«Фастав» – «Локомотив» (7 декабря)

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит
Комментарии (10)
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порт
1503669661
Удачи "Зениту" и Локо.
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Garrincha58
1503670664
2 или 23 ноября надо обеспечить выход из группы, чтобы потом ехать в Сан-Себастьян без заморочек
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himik2-62
1503671942
у зени посерьёзней
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Victor.Vings
1503673396
Обоим при должном настрое по силам выйти из группы.
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ilichkadr
1503673474
Календарь нормальный. С Вардаром понятно, бывший клуб С. Андреева, а вот что из себя представляет чешский Фастав?
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Kokmarov
1503690304
Соперники проходимые в 1/16 лиги Европы ждем все 4 наши клуба
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Diesel133
1503734895
начало самое трудное, ну оно может и к лучшему))
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