Стал известен календарь «Зенита» и «Локомотива» на матчи Лиги Европы

Стали известны даты матчей группового этапа Лиги Европы для «Зенита» и «Локомотива».

Напомним, соперниками петербургского клуба по группе L станут «Реал Сосьедад», «Русенборг» и «Вардар».

Железнодорожники в квартете F сыграют против «Копенгагена», «Шерифа» и «Фастава».

Список матчей «Зенита»:

«Вардар» – «Зенит» (14 сентября)

«Зенит» – «Реал Сосьедад» (28 сентября)

«Зенит» – «Русенборг» (19 октября)

«Русенборг» – «Зенит» (2 ноября)

«Зенит» – «Вардар» (23 ноября)

«Реал Сосьедад» – «Зенит» (7 декабря)

Список матчей «Локомотива»:

«Копенгаген» – «Локомотив» (14 сентября)

«Локомотив» – «Фастав» (28 сентября)

«Шериф» – «Локомотив» (19 октября)

«Локомотив» – «Шериф» (2 ноября)

«Локомотив» – «Копенгаген» (23 ноября)

«Фастав» – «Локомотив» (7 декабря)

«Зенит» в Лиге Европы сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом»