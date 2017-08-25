Бушманов: «Игрой за «Краснодар» Игнатьев заслужил вызов в молодежную сборную России»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал вызов нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева.

«Своей игрой за «Краснодар» Игнатьев заслужил вызов в молодежную сборную России. Сейчас мы хотим поближе познакомиться с игроком, оценить его возможности на данный момент. В то же время мы понимаем, что по возрасту Иван Игнатьев может вызываться в юношескую сборную России, составленную из игроков 1999 года рождения, перед которой тоже стоят серьезные задачи. Так, в ноябре 2017 года юноши будут играть в 1-м отборочном раунде чемпионата Европы-2018 U19.

Исходя из этого, Игнатьев начнет нынешний сбор с молодежной сборной России и пройдет с нами стартовый отборочный матч ЧЕ-2019 U21. После чего, по итогам тренировок и прошедшей игры, мы определимся – останется он с нами и будет готовиться в составе молодежной сборной к следующему матчу с Гибралтаром или отправится в распоряжение юношеской сборной России-1999, которая 5 сентября проведет контрольную встречу на выезде с Италией. Это решение согласовано со старшим тренером юношеской сборной России-1999 Александром Гришиным. Абсолютно такое же взаимодействие существует и между молодежной сборной России и национальной сборной страны.

Помимо решения чисто турнирных задач, стоящих перед командами, мы понимаем, что одной из наших целей в структуре сборных команд России является персональный рост и прогресс футболистов. А для этого им необходимо играть, а не просто сидеть в запасе, пускай и в команде уровнем выше», — заявил Бушманов.

18-летний Игнатьев пополнил состав главной команды «быков» в июле. В текущем сезоне форвард забил два гола в пяти матчах всех турниров.