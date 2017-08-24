Червиченко посоветовал «Спартаку» искать опытного спортдиректора, а не игроков

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил трансферную политику столичного клуба с известной басней Крылова. Он уверен, что красно-белые нуждаются, в первую очередь, в классном спортивном директоре, который возьмет трансферные вопросы единолично на себя.

«На мой взгляд, для поддержания чемпионских амбиций и успешного выступления в Лиге чемпионов трансферы Оздоева, Подберезкина и Тарасова – несерьезные приобретения. Они неплохие игроки, но не сильнее футболистов, которые и сейчас есть в распоряжении Карреры.

У Оздоева и Подберезкина нет стабильности. Иногда они могут выдать яркие игры, но в среднем их игра довольно посредственна. В целом принятие решений по трансферам в «Спартаке» напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Тренер хочет одних игроков, владелец – других, его советники – третьих, а в результате в клубе нет четкой трансферной стратегии.

ЦСКА берет молодых игроков на перспективу, иногда ошибается, но большинство трансферов становятся удачными. «Зенит» берет состоявшихся игроков, которые с ходу могут усилить команду, а «Спартак» шатает из стороны в сторону. То клуб готов платить более 20 миллионов евро за форварда, который не заиграл в «Милане», то за игроков, уровень которых в три раза ниже амбиций клуба. Так было 15 лет назад, и сейчас ничего не изменилось.

Думаю, «Спартаку» надо искать не игроков, а опытного спортивного директора, который в первую очередь будет думать о команде», – заявил Червиченко.

Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.