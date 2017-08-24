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  • Червиченко посоветовал «Спартаку» искать опытного спортдиректора, а не игроков

Червиченко посоветовал «Спартаку» искать опытного спортдиректора, а не игроков

24 августа 2017, 06:44
26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил трансферную политику столичного клуба с известной басней Крылова. Он уверен, что красно-белые нуждаются, в первую очередь, в классном спортивном директоре, который возьмет трансферные вопросы единолично на себя.

«На мой взгляд, для поддержания чемпионских амбиций и успешного выступления в Лиге чемпионов трансферы Оздоева, Подберезкина и Тарасова – несерьезные приобретения. Они неплохие игроки, но не сильнее футболистов, которые и сейчас есть в распоряжении Карреры.

У Оздоева и Подберезкина нет стабильности. Иногда они могут выдать яркие игры, но в среднем их игра довольно посредственна. В целом принятие решений по трансферам в «Спартаке» напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Тренер хочет одних игроков, владелец – других, его советники – третьих, а в результате в клубе нет четкой трансферной стратегии.

ЦСКА берет молодых игроков на перспективу, иногда ошибается, но большинство трансферов становятся удачными. «Зенит» берет состоявшихся игроков, которые с ходу могут усилить команду, а «Спартак» шатает из стороны в сторону. То клуб готов платить более 20 миллионов евро за форварда, который не заиграл в «Милане», то за игроков, уровень которых в три раза ниже амбиций клуба. Так было 15 лет назад, и сейчас ничего не изменилось.

Думаю, «Спартаку» надо искать не игроков, а опытного спортивного директора, который в первую очередь будет думать о команде», – заявил Червиченко.

Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Тарасов Дмитрий Оздоев Магомед Подберезкин Вячеслав Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (26)
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oyabun
1503547711
Вот Червиченко часто очень плохо и несправедливо пишет о Спартаке, но в данном вопросе прав на все 200%. Поддерживаю полностью! Нынешние и будущие проблемы Спартака в очень большой степени определены провальной селекцией этим летом. Не буду цитировать но здесь очень четко по этому поводу расписано, кому интересно: https://www.soccer.ru/blogs/record/1007592
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VVM1964
1503549486
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЧЕРВИЧЕНКО , ( КАК И БОЛЬШИНСТВО БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА И ЕСТЬ ЗА ЧТО ) , НО " ЧЕРНОЕ ЕСТЬ ЕСТЬ , ЧЕРНОЕ , А БЕЛОЕ ЕСТЬ БЕЛОЕ " , - ЗДЕСЬ С НИМ НЕ ВОЗМОЖНО НЕ СОГЛАСИТСЯ .
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АЛЕКС 58
1503550149
Спартачи! Можете закопать червя,но он прав!
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Дядя Серёжа
1503554456
А играть всё равно надо. И выигрывать.
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Одинокий волк Маквейд
1503555613
Похоже на резюме, выложенное на сайт работодателя.
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RedWhiteFans2
1503556810
Согласен абсолютно. Спортивный директор который будет обсуждать только с Каарерой, а не е-ми владельцами.
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Svoysvoemubrat
1503557338
Федун дал Родионову денег и послал на рынок купить лучших игроков. Это как послать жену в автосалон купить самую хорошую машину.
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OfaZavr
1503558746
В этот раз согласен с ним.
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СШГЭС
1503559197
Директора пущай Федун ищет, а команде нужно игру искать.
Ответить
prezent2017
1503560702
Зенит тоже при Манчини молодых берет и перспективных. Но, в отличие от коней, уже завивших о себе, а не котов в мешке.
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