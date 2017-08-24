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    Червиченко посоветовал «Спартаку» искать опытного спортдиректора, а не игроков

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил трансферную политику столичного клуба с известной басней Крылова. Он уверен, что красно-белые нуждаются, в первую очередь, в классном спортивном директоре, который возьмет трансферные вопросы единолично на себя.

    «На мой взгляд, для поддержания чемпионских амбиций и успешного выступления в Лиге чемпионов трансферы Оздоева, Подберезкина и Тарасова – несерьезные приобретения. Они неплохие игроки, но не сильнее футболистов, которые и сейчас есть в распоряжении Карреры.

    У Оздоева и Подберезкина нет стабильности. Иногда они могут выдать яркие игры, но в среднем их игра довольно посредственна. В целом принятие решений по трансферам в «Спартаке» напоминает басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Тренер хочет одних игроков, владелец – других, его советники – третьих, а в результате в клубе нет четкой трансферной стратегии.

    ЦСКА берет молодых игроков на перспективу, иногда ошибается, но большинство трансферов становятся удачными. «Зенит» берет состоявшихся игроков, которые с ходу могут усилить команду, а «Спартак» шатает из стороны в сторону. То клуб готов платить более 20 миллионов евро за форварда, который не заиграл в «Милане», то за игроков, уровень которых в три раза ниже амбиций клуба. Так было 15 лет назад, и сейчас ничего не изменилось.

    Думаю, «Спартаку» надо искать не игроков, а опытного спортивного директора, который в первую очередь будет думать о команде», – заявил Червиченко.

    Напомним, что после семи туров «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Известия

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    24.08.2017 06:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Саша Горцев 24 августа 2017, 18:44

      Не люблю я этого червечка. но по сути в этот раз он прав, к сожалению....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Iupiterss 24 августа 2017, 11:26

      Самый левый в истории Спартака был Червиченко.Так что заткнулся бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 24 августа 2017, 11:04

      Полная фраза звучит так: "Опытного, ну, т.е. как я".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 24 августа 2017, 11:02

      Мои комментарии переписывает. Только с задержкой в пару недель.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 10:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит тоже при Манчини молодых берет и перспективных. Но, в отличие от коней, уже завивших о себе, а не котов в мешке.

      -7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 августа 2017, 10:41

      А червяк прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 августа 2017, 10:19

      Директора пущай Федун ищет, а команде нужно игру искать.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +634

      вотсоР. > СШГЭС 24 августа 2017, 15:23

      Ну чё пидор,ещё не успокоился?

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2017, 10:12

      В этот раз согласен с ним.

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2017, 09:54

      Прав, что странно(надиктовал во сне!)

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 августа 2017, 09:48

      Федун дал Родионову денег и послал на рынок купить лучших игроков. Это как послать жену в автосалон купить самую хорошую машину.

      3
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