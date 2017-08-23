Лига чемпионов. «Ливерпуль», «Карабах», «Спортинг» и АПОЭЛ вышли в групповой этап

Всем спасибо за теплые слова. Азербайджанский клуб впервые будет играть в групповом этапе ЛЧ.
Стали известны еще четыре участника группового этапа Лиги чемпионов. Ими стали «Карабах», «Ливерпуль», лиссабонский «Спортинг» и АПОЭЛ.
Ранее путевку в групповой этап турнира получил ЦСКА.
Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи
Копенгаген (Дания) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сантандер, 45; 1:1 – Ндлову, 63; 2:1 – Павлович, 66.
Первый матч – 0:1
Ливерпуль (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 4:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Джан, 10; 2:0 – Салах, 18; 3:0 – Джан, 21; 3:1 – Ют, 28; 4:1 – Фирмино, 63; 4:2 – Вагнер, 79.
Первый матч – 2:1
ФКСБ (Румыния) – Спортинг (Португалия) – 1:5 (1:1)
Голы: 0:1 – Думбия, 13; 1:1 – Мораис, 20; 1:2 – Акуна, 60; 1:3 – Мартиньш, 64; 1:4 – Дост, 75; 1:5 – Батталья, 88.
Первый матч – 0:0
Славия (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:0
Первый матч – 0:2