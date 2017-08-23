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    Лига чемпионов. «Ливерпуль», «Карабах», «Спортинг» и АПОЭЛ вышли в групповой этап

    Стали известны еще четыре участника группового этапа Лиги чемпионов. Ими стали «Карабах», «Ливерпуль», лиссабонский «Спортинг» и АПОЭЛ.

    Ранее путевку в групповой этап турнира получил ЦСКА.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

    Копенгаген (Дания) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сантандер, 45; 1:1 – Ндлову, 63; 2:1 – Павлович, 66.

    Первый матч – 0:1

    Ливерпуль (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 4:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Джан, 10; 2:0 – Салах, 18; 3:0 – Джан, 21; 3:1 – Ют, 28; 4:1 – Фирмино, 63; 4:2 – Вагнер, 79.

    Первый матч – 2:1

    ФКСБ (Румыния) – Спортинг (Португалия) – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Думбия, 13; 1:1 – Мораис, 20; 1:2 – Акуна, 60; 1:3 – Мартиньш, 64; 1:4 – Дост, 75; 1:5 – Батталья, 88.

    Первый матч – 0:0

    Славия (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:0

    Первый матч – 0:2

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 23:39
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан 24 августа 2017, 00:27

      Всем спасибо за теплые слова. Азербайджанский клуб впервые будет играть в групповом этапе ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 24 августа 2017, 00:11

      Карабах молодцы, киприоты тоже. Жаль "деревенский" Хоффенхайм не вышёл((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 августа 2017, 00:09

      Карабах - неожиданно! С победой в сумме!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 августа 2017, 23:57

      Карабах шокировал выиграть у такого именитого соперника!!! - Молодцы! - Успехов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 23 августа 2017, 23:47

      Карабах с победой!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 23:43

      Копенгаген (Дания) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0) как мог Карабах выйти в ЛЧ?Наркоманы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > первый третий с права 23 августа 2017, 23:44

      общий результат 2-2!

      0
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      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > FCSM#REDWHITE# 23 августа 2017, 23:46

      Копенгаген (Дания)2:1 (1:0) где тут 2-2 по версии бомбардира??

      -1
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      ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > первый третий с права 23 августа 2017, 23:48

      ты походу школьник)) на матч жми и увидишь там)))

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > первый третий с права 23 августа 2017, 23:49

      вообще то это указан счет первого тайма)) .чего ты тупишь,?
      Голы: 1:0 – Сантандер, 45; 1:1 – Ндлову, 63; 2:1 – Павлович, 66.

      Первый матч – 0:1

      внизу написан первый матч))) ппц не обижайся либо ты слепой либо тугодум)

      2
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > FCSM#REDWHITE# 23 августа 2017, 23:49

      зачем жать)? он просто глупый) там указан в скобках результат первого тайма а внизу написан результат первой встречи))

      2
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > первый третий с права 23 августа 2017, 23:50

      ты по ходу слабы на ум ------твоя же цитата которая тебя доходчиво описывает)

      2
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      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > FCSM#REDWHITE# 23 августа 2017, 23:52

      ты по ходу слабый на ум раз не понимаешь сумму цифр расставленных не правильно.О ещё один клоун подписался общий счёт в сумме по версии бомбардира 3-1 в пользу данцев.Нахрен мне твоё внизу,я нашел ошибку и написал,а вы как бычьё налетело.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > первый третий с права 23 августа 2017, 23:53

      ухаха )) ппц ты туп )))) для тебя слепого ЭТОТ СЧЕТ ПЕРВОГО ТАЙМА! везде во всех новостях так пишут

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Snerg 23 августа 2017, 23:54

      отдыхай плешивый

      -1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > первый третий с права 23 августа 2017, 23:55

      Внимательно посмотрите - Карабах у себя дома выиграл 1-0, Копенгаген пренебрежительно отнесся к неизвестному сопернику - сами виноваты.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > первый третий с права 23 августа 2017, 23:57

      ухаха тупой питерской клоун))) иди ошибки в своем домашнем задании ищи ))), а не здесь)

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > первый третий с права 23 августа 2017, 23:58

      Ливерпуль (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 4:2 (3:1)

      Голы: 1:0 – Джан, 10; 2:0 – Салах, 18; 3:0 – Джан, 21; 3:1 – Ют, 28; 4:1 – Фирмино, 63; 4:2 – Вагнер, 79. --считай когда голы были и посмотри что в скобках))

      Первый матч – 2:1

      совпадает с первым матчем? хотя ты очередное питерское чудо болеющий за зенит)))---этим все сказано)

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > первый третий с права 24 августа 2017, 00:00

      иди осликов считай тебе тут нечего делать

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > Almazovich 24 августа 2017, 00:02

      поверь копенгаген уже не тот!

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Snerg 24 августа 2017, 00:05

      зато не свинья!хрю хрю всем хлевом сбежались... 16 лет ждите

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > первый третий с права 24 августа 2017, 00:25

      Да не парся знай кто хозяин клетки не шуми тут про чемпионство

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 23 августа 2017, 23:43

      поздравлю ВСЕХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ без разницы какие результаты там будут главное вышли эту задачу выполнили!!!

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      Рейтинг: +122

      Эльхан > FCSM#REDWHITE# 24 августа 2017, 00:26

      Спасибо большое! Благодарю!

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# > Эльхан 24 августа 2017, 00:28

      Ес че я тож Азери

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