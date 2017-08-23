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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль», «Карабах», «Спортинг» и АПОЭЛ вышли в групповой этап

Лига чемпионов. «Ливерпуль», «Карабах», «Спортинг» и АПОЭЛ вышли в групповой этап

23 августа 2017, 23:39
26

Стали известны еще четыре участника группового этапа Лиги чемпионов. Ими стали «Карабах», «Ливерпуль», лиссабонский «Спортинг» и АПОЭЛ.

Ранее путевку в групповой этап турнира получил ЦСКА.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

Копенгаген (Дания) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сантандер, 45; 1:1 – Ндлову, 63; 2:1 – Павлович, 66.

Первый матч – 0:1

Ливерпуль (Англия) – Хоффенхайм (Германия) – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Джан, 10; 2:0 – Салах, 18; 3:0 – Джан, 21; 3:1 – Ют, 28; 4:1 – Фирмино, 63; 4:2 – Вагнер, 79.

Первый матч – 2:1

ФКСБ (Румыния) – Спортинг (Португалия) – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Думбия, 13; 1:1 – Мораис, 20; 1:2 – Акуна, 60; 1:3 – Мартиньш, 64; 1:4 – Дост, 75; 1:5 – Батталья, 88.

Первый матч – 0:0

Славия (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:0

Первый матч – 0:2

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Копенгаген Карабах Ливерпуль Хоффенхайм Славия АПОЭЛ ФКСБ Спортинг
Комментарии (26)
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FCSM#REDWHITE#
1503521028
поздравлю ВСЕХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ без разницы какие результаты там будут главное вышли эту задачу выполнили!!!
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первый третий с права
1503521035
Копенгаген (Дания) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0) как мог Карабах выйти в ЛЧ?Наркоманы
Ответить
deinego77@yandex.ru
1503521227
Карабах с победой!!!
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Almazovich
1503521877
Карабах шокировал выиграть у такого именитого соперника!!! - Молодцы! - Успехов!
Ответить
mialkov
1503522544
Карабах - неожиданно! С победой в сумме!
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Shpion23
1503522672
Карабах молодцы, киприоты тоже. Жаль "деревенский" Хоффенхайм не вышёл((
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Эльхан
1503523648
Всем спасибо за теплые слова. Азербайджанский клуб впервые будет играть в групповом этапе ЛЧ.
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