Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и пробился в групповой этап

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле обыграл «Янг Бойз» – 2:0. Голами в составе армейцев отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Таким образом, московский клуб пробился в групповой этап турнира. При жеребьевке ЦСКА будет находиться в четвертой корзине.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щенников, 45; 2:0 – Дзагоев, 64.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Витиньо (Игнашевич, 90+2), Чалов (Жамалетдинов, 74).

«Янг Бойз»: фон Бальмус, Бенито (Лотомбо, 74), фон Берген, Нуху, Мбабу, Сулеймани, Саного Жуниор, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме.

Предупреждения: Дзагоев, 48; А. Березуцкий, 59 – Нуху, 79.

Первый матч – 1:0

Результаты Лиги чемпионов