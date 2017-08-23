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Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и пробился в групповой этап

23 августа 2017, 23:34
76

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле обыграл «Янг Бойз» – 2:0. Голами в составе армейцев отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Таким образом, московский клуб пробился в групповой этап турнира. При жеребьевке ЦСКА будет находиться в четвертой корзине.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

ЦСКА (Россия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щенников, 45; 2:0 – Дзагоев, 64.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Витиньо (Игнашевич, 90+2), Чалов (Жамалетдинов, 74).

«Янг Бойз»: фон Бальмус, Бенито (Лотомбо, 74), фон Берген, Нуху, Мбабу, Сулеймани, Саного Жуниор, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме.

Предупреждения: Дзагоев, 48; А. Березуцкий, 59 – Нуху, 79.

Первый матч – 1:0

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Янг Бойз
Комментарии (76)
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CSKA_Michael
1503520622
Отлично! Молодцы! Без лишних нервов!
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карасевщина
1503520696
ну все теперь можно вылетать из нее
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Cubinec1989
1503520946
ЦСКА выглядел не плохо, с заслуженной победой!
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k611
1503521080
Гол Дзагоева получился классный. Удачи завтра Зениту и Краснодару. Чем больше наших в еврокубках, тем интересней смотреть футбол!
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kuigal.
1503525843
Это просто чудо какое то,никак не ожидал,что армейцы пробьются в группу,что завалят такого зверя,как Юнные Бойзы.С победой!
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Приус
1503546411
Армейцы молодцы, играли уверенно, даже солидно, все было под контролем. Поздравляю болел и удачного жребия.
Ответить
СШГЭС
1503547608
Щенников в сезоне поймал жар-птицу удачи.
Ответить
Сибирь за Спартак
1503548216
Больше всего удивила статистика армейцев по фолам - всего 4 за игру, никогда так осторожно не играли, один Вернблум больше фолил.
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Svoysvoemubrat
1503549179
Армейцы выполнили задачу номер раз, деньги за ЛЧ заработали, теперь на трансфер толковый расчитывать можно.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1503549946
Что четвертая корзина ЦСКА, что первая у Спартака, соперников посмотрел и пожелать некого, одни волчары.
Ответить
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