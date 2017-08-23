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    Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и пробился в групповой этап

    В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле обыграл «Янг Бойз» – 2:0. Голами в составе армейцев отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

    Таким образом, московский клуб пробился в групповой этап турнира. При жеребьевке ЦСКА будет находиться в четвертой корзине.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

    ЦСКА (Россия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Щенников, 45; 2:0 – Дзагоев, 64.

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Витиньо (Игнашевич, 90+2), Чалов (Жамалетдинов, 74).

    «Янг Бойз»: фон Бальмус, Бенито (Лотомбо, 74), фон Берген, Нуху, Мбабу, Сулеймани, Саного Жуниор, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме.

    Предупреждения: Дзагоев, 48; А. Березуцкий, 59 – Нуху, 79.

    Первый матч – 1:0

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 23:34
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    Комментарии75
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:47

      ЦСКА - это круто!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:46

      Гончаренко молоток.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:46

      Жора молодец.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:46

      Алан молодец.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:45

      Вперед.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:45

      Молодцы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 23 ноября 2018, 23:45

      Крутые парни.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2017, 10:48

      Кони, вроде, все были подкованные, кроме чалого. У того копыта разъезжались, стоило ему в чужую штрафную войти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 августа 2017, 10:03

      Браво!.....кони молодцы !!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2017, 10:00

      С победой армейцы! Настоящую лигачемпионскую игру показали. Молодцы!

      4
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