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  • Ди Мария перейдет в «Барселону». В «Зените» появился пятый аргентинец. Дайджест событий дня

Ди Мария перейдет в «Барселону». В «Зените» появился пятый аргентинец. Дайджест событий дня

23 августа 2017, 21:05
14

Чемпион Европы перешел в «Локомотив»

Московский «Локомотив» пополнился форвардом сборной Португалии Эдером, который будет играть за российскую команду на правах аренды до конца сезона. Кроме того, «Локомотив» имеет право выкупа португальца. В «Локо» Эдер выбрал 24-й номер и рассказал, кто помог ему определиться с решением переехать в Россию:

«Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись».

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Ньянг бунтует в «Милане»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг отказался от перехода в «Спартак», но при этом известил миланский клуб о том, что не будет тренироваться в ближайшие десять дней, предоставив руководству соответствующую справку. Таким образом, Ньянг пропустит тренировки «Милана» вплоть до закрытия трансферного окна. Напомним, отказавшись от трансфера в «Спартак», француз еще и сорвал медосмотр. Будущее Ньянга в «Милане» пока остается под большим вопросом.

Этот сезон РФПЛ очень крутой! И вот почему

Вендел не будет играть за ЦСКА из-за «ПСЖ»

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел будущей зимой станет игроком «ПСЖ» – французы заплатят за 19-летнего футболиста 10 миллионов евро. Трансфер уже согласован между агентом игрока и представителями «ПСЖ»: встреча произошла во время недавнего матча чемпионата Франции против «Тулузы», который парижане выиграли 6:2. Ранее сообщалось, что Вендела хотел купить ЦСКА.

«Зенит» представил Ригони

Наконец-то это случилось: «Зенит» пополнился пятым аргентинцем. Слухи о переходе полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони ходили весь месяц, но теперь сделка оформлена официально. Футболист успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и заключил четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми. Кроме того, «Зенит» прописал в контракте сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Покупка Ригони стоила «Зениту» 10 миллионов.

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Тухель может возглавить «Челси» вместо Конте

Позиции главного тренера «Челси» Антонио Конте, как оказалось, непрочны. По сообщениям немецких СМИ, замену итальянцу подыскивает директор лондонского клуба Марина Грановская: она уже провела встречу с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем. В списке также значится экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, однако, учитывая более высокий уровень владения английским языком, вариант с Тухелем видится более реальным.

Руни завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни покидает сборную Англии, несмотря на вызов его главным тренером Гаретом Саутгейтом на ближайший сбор.

«Приятно было услышать звонок от главного тренера сборной. Я ценю такой подход. Однако, долго подумав, я решил прекратить выступления на международном уровне. Семья, тренерский штаб «Эвертона» поддержали меня. Выходить на поле в футболке сборной всегда было чем-то особенным. Спасибо всем, кто работал с нами там. Теперь пришла пора мне уйти», – заявил футболист.

В активе Уэйна Руни 119 матчей и 53 гола в составе сборной Англии.

«Барселона» купит Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария продолжит карьеру в «Барселоне». Несмотря на долгие переговоры, клубы все-таки пришли к соглашению: аргентинец отправится в «Барсу» за 50 миллионов евро. Условия личного контракта игрока также согласованы. В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции три матча, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее Ди Мария выступал за мадридский «Реал» – злейшего врага каталонского клуба.

Неймар жалуется в ФИФА на «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», направил в ФИФА жалобу. Бразилец недоволен долгом каталонцев перед его отцом, которому как агенту сине-гранатовые обязаны выплатить 25 миллионов евро за продление контракта игроком в прошлом году. «Барса» же отказывается платить эту сумму, не имея при этом юридических обоснований такого шага. Еще раньше бразилец уведомил о подаче иска на «Барселону» в суд. А ФИФА начала проверку по жалобе Неймара.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (14)
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Karpathian
1503513400
главное, чтобы эти аргентинцы в Зените не вели себя как португальцы в Динамо в свое время.
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Федорыч-НН
1503516850
Зениту надо заявляться в чемпионат Аргентины. Там лимита нет и можно прикупить еще пяток местных игроков. А Газпром проплатит чартеры болельщиков на матчи. Денег-то до хрена, девать, судя по всему, некуда.
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igormaddog
1503536014
ВОТ ЕЩЕ ОДНА ЛЕГЕНДА ПОКИНУЛА СБОРНУЮ!!!УДАЧИ УЭЙН РУНИ!!!
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Приус
1503546245
Ди Мария в Барселоне, это нужно посмотреть.
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mamba9090909
1503547429
Сборная Аргентины.))
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СШГЭС
1503547474
Неймар неплохую пенсию своему отцу обеспечил.
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Сибирь за Спартак
1503548063
Зенит просто обязан стать командой европейского уровня.
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Svoysvoemubrat
1503549045
ПСЖ увел у армейцев очередного будущего Кака, Гинер опять вспоминать будет.
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Одинокий волк Маквейд
1503549696
Не зря Ньянга называют вторым Балотелли, скандальный паренек, как хорошо, что не попал в Спартак.
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bashnat013
1503550326
наконецто хоть барселона отстанет от коутиньо!
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