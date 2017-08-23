Ди Мария перейдет в «Барселону». В «Зените» появился пятый аргентинец. Дайджест событий дня

Чемпион Европы перешел в «Локомотив»

Московский «Локомотив» пополнился форвардом сборной Португалии Эдером, который будет играть за российскую команду на правах аренды до конца сезона. Кроме того, «Локомотив» имеет право выкупа португальца. В «Локо» Эдер выбрал 24-й номер и рассказал, кто помог ему определиться с решением переехать в Россию:

«Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись».

В «Локомотив» едет чемпион Европы. Что нужно знать об Эдере

Ньянг бунтует в «Милане»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг отказался от перехода в «Спартак», но при этом известил миланский клуб о том, что не будет тренироваться в ближайшие десять дней, предоставив руководству соответствующую справку. Таким образом, Ньянг пропустит тренировки «Милана» вплоть до закрытия трансферного окна. Напомним, отказавшись от трансфера в «Спартак», француз еще и сорвал медосмотр. Будущее Ньянга в «Милане» пока остается под большим вопросом.

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Вендел не будет играть за ЦСКА из-за «ПСЖ»

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел будущей зимой станет игроком «ПСЖ» – французы заплатят за 19-летнего футболиста 10 миллионов евро. Трансфер уже согласован между агентом игрока и представителями «ПСЖ»: встреча произошла во время недавнего матча чемпионата Франции против «Тулузы», который парижане выиграли 6:2. Ранее сообщалось, что Вендела хотел купить ЦСКА.

«Зенит» представил Ригони

Наконец-то это случилось: «Зенит» пополнился пятым аргентинцем. Слухи о переходе полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони ходили весь месяц, но теперь сделка оформлена официально. Футболист успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и заключил четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми. Кроме того, «Зенит» прописал в контракте сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Покупка Ригони стоила «Зениту» 10 миллионов.

«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

Тухель может возглавить «Челси» вместо Конте

Позиции главного тренера «Челси» Антонио Конте, как оказалось, непрочны. По сообщениям немецких СМИ, замену итальянцу подыскивает директор лондонского клуба Марина Грановская: она уже провела встречу с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Томасом Тухелем. В списке также значится экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике, однако, учитывая более высокий уровень владения английским языком, вариант с Тухелем видится более реальным.

Руни завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни покидает сборную Англии, несмотря на вызов его главным тренером Гаретом Саутгейтом на ближайший сбор.

«Приятно было услышать звонок от главного тренера сборной. Я ценю такой подход. Однако, долго подумав, я решил прекратить выступления на международном уровне. Семья, тренерский штаб «Эвертона» поддержали меня. Выходить на поле в футболке сборной всегда было чем-то особенным. Спасибо всем, кто работал с нами там. Теперь пришла пора мне уйти», – заявил футболист.

В активе Уэйна Руни 119 матчей и 53 гола в составе сборной Англии.

«Барселона» купит Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария продолжит карьеру в «Барселоне». Несмотря на долгие переговоры, клубы все-таки пришли к соглашению: аргентинец отправится в «Барсу» за 50 миллионов евро. Условия личного контракта игрока также согласованы. В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции три матча, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее Ди Мария выступал за мадридский «Реал» – злейшего врага каталонского клуба.

Неймар жалуется в ФИФА на «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, ныне выступающий за французский «ПСЖ», направил в ФИФА жалобу. Бразилец недоволен долгом каталонцев перед его отцом, которому как агенту сине-гранатовые обязаны выплатить 25 миллионов евро за продление контракта игроком в прошлом году. «Барса» же отказывается платить эту сумму, не имея при этом юридических обоснований такого шага. Еще раньше бразилец уведомил о подаче иска на «Барселону» в суд. А ФИФА начала проверку по жалобе Неймара.