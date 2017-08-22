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    «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?


    3.6
    Голосов: 7
    22.08.2017 19:30
    Эмилиано Ригони – футболист, который должен помочь Манчини сделать прочную легионерскую основу в «Зените». Александр Плеханов разбирается, почему Ригони пригодится российской команде.

    Почему он крутой?

    Эмилиано Ригони – состоявшийся игрок, а не очередной чего-то требующий талант. В свои 24 года он уже давно выступает на высоком уровне. С аргентинскими грандами Ригони не соприкасался, хотя «Ривер Плейт» предпринимал попытки его подписать. «Индепендьенте» вынужденно выживает в аргентинском футболе, поэтому своих лидеров продает. Ригони долго был звездой клуба. Он бьет с обеих ног и одинаково легко переходит с одного фланга на другой. Родной же позицией Ригони является место правого инсайда. Среди игроков из Европы похожими характеристиками обладает Федерико Бернардески. Не зря «Фиорентина» была одним из претендентов на Ригони, когда продала Бернардески в «Ювентус».

    Ригони никогда не гнался за деньгами, всегда выполнял тренерские установки и шел к маленьким целям. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро. В январе 2015 года «Индепендьенте» купил Ригони из его родного «Белграно» за 1,5 миллиона. Теперь Эмилиано едет в Россию, где не будет испытывать сложности с адаптацией. Паредес, Маммана, Дриусси и Краневиттер помогут футболисту, никогда не уезжавшему из родной страны, вспомнить домашнюю атмосферу.

    Почему переговоры затянулись?

    Ригони мог оказаться в России еще месяц назад. Тогда сообщалось, что «Зенит» договорился с аргентинским клубом по трансферу Ригони за 10 миллионов евро. Его агент уже вовсю говорил о совершившейся сделке, но завершить переход не удалось. Косвенные причины раскрылись несколько дней назад. Тренер «Индепендьенте» подтвердил, что разговоры велись и клуб все-таки будет вынужден продать Ригони, но только если поступит хорошее предложение. По слухам, «Спортинг» и «Фиорентина» давали за Ригони 9 миллионов евро. «Зенит» предлагал больше уже тогда, а сейчас все-таки дал деньги, устроившие аргентинцев. Точные цифры не сообщаются, но желание аргентинцев выбить максимальную выгоду вполне понятно.

    Что известно о самом Ригони?

    Специалисты дают о нем мало информации, потому что об аргентинском рынке в России вообще знают немного. Ригони очень похож на Павона, которым тоже интересовался «Зенит». Возможно, именно из-за наличия в составе «Боки» Павона, этот аргентинский клуб никогда не интересовался Ригони. Эмилиано умеет исполнять стандарты, но нацелен на завершение командных взаимодействий, а не на разгон атак. Передач пятками в стиле Шатова мы не увидим, зато исполнить крутой навес или дальний удар Ригони всегда готов.

    Он поможет «Зениту»?

    Бесполезным этот трансфер точно не назовешь. Манчини сам отвечает за селекцию иностранных игроков в «Зените». Ригони однозначно подходит тренеру «Зенита» по своим умениям. Он впишется в скоростной футбол нового «Зенита» и добавит команде возможностей для ротации. Ригони может пригодиться и в еврокубках. В Лиге Европы состав «Зенита» позволяет замахнуться на попадание в высокие стадии. Но для этого надо пройти «Утрехт», который уже показал, как можно побеждать без звездных покупок. Роберто Манчини работать в подобном стиле не умеет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Lavozdelinterior, OLE
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 августа 2017, 12:25

      вот отменили бы лимит и было бы намного лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 августа 2017, 12:56

      В большинстве клубов лавки или пластиковые или деревянные. В "Зените" они железобетонные! Иначе бы рухнули под тяжестью накупленных легионеров, которые сидят на них и ждут, когда можно будет выйти на поле не нарушая лимита.

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 23 августа 2017, 09:03

      бешеные деньги-мимо Российского спорта!

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 22 августа 2017, 20:11

      О росте российской молодежи инотренера никто не озаботил, да и не его это дело. А вот если пролетит в еврокубках, то я бы слегка приласкал нагайкою руководство Зенита, причем своею рукою.

      2
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      ...
      Рейтинг: +67332

      portero > Алек_Ага 22 августа 2017, 22:10

      результат на первом месте, если срастется может и озаботятся

      19
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 августа 2017, 14:57

      Нормуль, вроде нормальный пацан.

      2
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      ...
      Рейтинг: +67332

      portero > paracetamol 22 августа 2017, 22:09

      посмотрим в игре за Зенит , пока команды не видно, но они и не могли сыграться

      18
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 августа 2017, 09:33

      Зенит тихо становится тренировочной базой сборной Аргентины ))

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero > android-uz 22 августа 2017, 22:06

      ну они еще не основа сборной, им надо очень хорошо поработать чтоб туда попасть гарантированно

      17
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      Рейтинг: +4028

      raritet 21 августа 2017, 23:34

      Такое предположение, что кто-то очень плотно хочет заработать на аргентинском рынке.

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero > raritet 22 августа 2017, 22:08

      у Манчини в Италии тоже 9 аргентинцев играло, так что это его работа

      16
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    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 21 августа 2017, 22:55

      Помнится Динамо португальцев оптом закупила, и чем все закончилось. Они там свою диаспору организовали. Ни что не напоминает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +67332

      portero > BykAs 22 августа 2017, 22:11

      там да откровенный бардак был , пришли денег заработать, что будет в Зените посмотрим

      17
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 августа 2017, 20:32

      Манчини готовится в дальнейшем возглавить сборную Аргентины, так что все по-плану...:-)

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero > kotmyshka 22 августа 2017, 22:13

      Думаешь его туда пригласят? там инфляция бешенная и никто много денег тренеру платить не будет

      18
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > portero 22 августа 2017, 22:59

      не думаю, это была шутка...

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 21 августа 2017, 19:15

      24 летний аргентинец, инсайд, который стоит 9 лямов и до сих пор не играет хотя бы в Валенсии, Спортинге или в середнячке АПЛ, уже по определению не является ДАРОВАНИЕМ. Селекция в топ-5 работает отлично и все латиноамериканские дарования попадают в Европу уже в 18-21 год. Вывод: Ригони - обычная аргентинская посредственность. Типа Полоза по уровню мастерства. Смысл покупки еще одного Полоза(Бухи, Рязани, Терентьева и т.п.) мне не ясен!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > stachel 21 августа 2017, 20:32

      не факт,время покажет

      5
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      Рейтинг: +71

      Minusator > acer2003 22 августа 2017, 20:02

      так и есть,Роберт Мак,но уже Аргентинский.

      0
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      Рейтинг: +67332

      portero > stachel 22 августа 2017, 22:15

      война план покажет , понятно что не Месси, если сольют Утрехту уже будет будет напряг на команду.....

      16
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