«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

Почему он крутой?

Эмилиано Ригони – состоявшийся игрок, а не очередной чего-то требующий талант. В свои 24 года он уже давно выступает на высоком уровне. С аргентинскими грандами Ригони не соприкасался, хотя «Ривер Плейт» предпринимал попытки его подписать. «Индепендьенте» вынужденно выживает в аргентинском футболе, поэтому своих лидеров продает. Ригони долго был звездой клуба. Он бьет с обеих ног и одинаково легко переходит с одного фланга на другой. Родной же позицией Ригони является место правого инсайда. Среди игроков из Европы похожими характеристиками обладает Федерико Бернардески. Не зря «Фиорентина» была одним из претендентов на Ригони, когда продала Бернардески в «Ювентус».

Ригони никогда не гнался за деньгами, всегда выполнял тренерские установки и шел к маленьким целям. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро. В январе 2015 года «Индепендьенте» купил Ригони из его родного «Белграно» за 1,5 миллиона. Теперь Эмилиано едет в Россию, где не будет испытывать сложности с адаптацией. Паредес, Маммана, Дриусси и Краневиттер помогут футболисту, никогда не уезжавшему из родной страны, вспомнить домашнюю атмосферу.

Почему переговоры затянулись?

Ригони мог оказаться в России еще месяц назад. Тогда сообщалось, что «Зенит» договорился с аргентинским клубом по трансферу Ригони за 10 миллионов евро. Его агент уже вовсю говорил о совершившейся сделке, но завершить переход не удалось. Косвенные причины раскрылись несколько дней назад. Тренер «Индепендьенте» подтвердил, что разговоры велись и клуб все-таки будет вынужден продать Ригони, но только если поступит хорошее предложение. По слухам, «Спортинг» и «Фиорентина» давали за Ригони 9 миллионов евро. «Зенит» предлагал больше уже тогда, а сейчас все-таки дал деньги, устроившие аргентинцев. Точные цифры не сообщаются, но желание аргентинцев выбить максимальную выгоду вполне понятно.

Что известно о самом Ригони?

Специалисты дают о нем мало информации, потому что об аргентинском рынке в России вообще знают немного. Ригони очень похож на Павона, которым тоже интересовался «Зенит». Возможно, именно из-за наличия в составе «Боки» Павона, этот аргентинский клуб никогда не интересовался Ригони. Эмилиано умеет исполнять стандарты, но нацелен на завершение командных взаимодействий, а не на разгон атак. Передач пятками в стиле Шатова мы не увидим, зато исполнить крутой навес или дальний удар Ригони всегда готов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Он поможет «Зениту»?

Бесполезным этот трансфер точно не назовешь. Манчини сам отвечает за селекцию иностранных игроков в «Зените». Ригони однозначно подходит тренеру «Зенита» по своим умениям. Он впишется в скоростной футбол нового «Зенита» и добавит команде возможностей для ротации. Ригони может пригодиться и в еврокубках. В Лиге Европы состав «Зенита» позволяет замахнуться на попадание в высокие стадии. Но для этого надо пройти «Утрехт», который уже показал, как можно побеждать без звездных покупок. Роберто Манчини работать в подобном стиле не умеет.

[poll id=1375]