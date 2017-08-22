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«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

Почему он крутой?

Эмилиано Ригони – состоявшийся игрок, а не очередной чего-то требующий талант. В свои 24 года он уже давно выступает на высоком уровне. С аргентинскими грандами Ригони не соприкасался, хотя «Ривер Плейт» предпринимал попытки его подписать. «Индепендьенте» вынужденно выживает в аргентинском футболе, поэтому своих лидеров продает. Ригони долго был звездой клуба. Он бьет с обеих ног и одинаково легко переходит с одного фланга на другой. Родной же позицией Ригони является место правого инсайда. Среди игроков из Европы похожими характеристиками обладает Федерико Бернардески. Не зря «Фиорентина» была одним из претендентов на Ригони, когда продала Бернардески в «Ювентус».

Ригони никогда не гнался за деньгами, всегда выполнял тренерские установки и шел к маленьким целям. Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро. В январе 2015 года «Индепендьенте» купил Ригони из его родного «Белграно» за 1,5 миллиона. Теперь Эмилиано едет в Россию, где не будет испытывать сложности с адаптацией. Паредес, Маммана, Дриусси и Краневиттер помогут футболисту, никогда не уезжавшему из родной страны, вспомнить домашнюю атмосферу.

Почему переговоры затянулись?

Ригони мог оказаться в России еще месяц назад. Тогда сообщалось, что «Зенит» договорился с аргентинским клубом по трансферу Ригони за 10 миллионов евро. Его агент уже вовсю говорил о совершившейся сделке, но завершить переход не удалось. Косвенные причины раскрылись несколько дней назад. Тренер «Индепендьенте» подтвердил, что разговоры велись и клуб все-таки будет вынужден продать Ригони, но только если поступит хорошее предложение. По слухам, «Спортинг» и «Фиорентина» давали за Ригони 9 миллионов евро. «Зенит» предлагал больше уже тогда, а сейчас все-таки дал деньги, устроившие аргентинцев. Точные цифры не сообщаются, но желание аргентинцев выбить максимальную выгоду вполне понятно.

Что известно о самом Ригони?

Специалисты дают о нем мало информации, потому что об аргентинском рынке в России вообще знают немного. Ригони очень похож на Павона, которым тоже интересовался «Зенит». Возможно, именно из-за наличия в составе «Боки» Павона, этот аргентинский клуб никогда не интересовался Ригони. Эмилиано умеет исполнять стандарты, но нацелен на завершение командных взаимодействий, а не на разгон атак. Передач пятками в стиле Шатова мы не увидим, зато исполнить крутой навес или дальний удар Ригони всегда готов.

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Он поможет «Зениту»?

Бесполезным этот трансфер точно не назовешь. Манчини сам отвечает за селекцию иностранных игроков в «Зените». Ригони однозначно подходит тренеру «Зенита» по своим умениям. Он впишется в скоростной футбол нового «Зенита» и добавит команде возможностей для ротации. Ригони может пригодиться и в еврокубках. В Лиге Европы состав «Зенита» позволяет замахнуться на попадание в высокие стадии. Но для этого надо пройти «Утрехт», который уже показал, как можно побеждать без звездных покупок. Роберто Манчини работать в подобном стиле не умеет.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (34)
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huntelaar25
1503311252
Посмотрим, что из этого получится.
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Rimidal-v
1503312113
В принципе это неплохо, что в команде в основном аргентинцы и россияне. Так сыграться, имхо, легче.
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Ванечка
1503312786
Пока что наши аргентинцы радуют. В частности - Паредес, который, как рукой, кладет верховые передачи.
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Garrincha58
1503314003
а игры до сих пор нет если бы не прорвало Кокорина Зенит бы сейчас был рядом со Спартаком в середине таблицы,а Спартак выглядит намного лучше особенно в нападении
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insider_retro
1503316877
Прикуплено не мало, цены серьёзные, результаты иногда вымученные, а иногда и с ходу.... Приобретение ещё одного дарования укрепило виртуальный потенциал Зенита, но пока каток не настроен давить всех и вся.... "Богатство — не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться...." (Наполеон Бонапарт)
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EURO555
1503318040
Скоро из Зенита сделают сборную Аргентины!
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andr2112
1503318300
Манчини не дурак - любит "пятак"! (аргентинцев стало пять)
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acer2003
1503319013
Трансфер был долгим и затратным,надеюсь, Ригони принесёт пользу команде !!!
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карасевщина
1503322953
потому что денег как у дурака фантиков
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vodomut
1503468224
бешеные деньги-мимо Российского спорта!
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