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    Неймар подает встречный иск на «Барселону»; игрок не будет возвращать клубу бонусы, а потребует выплатить их ему до конца

    Намечающаяся судебная тяжба между«Барселоной» и ее бывшим футболистом Неймаром набирает обороты. Так, адвокаты бразильца выступили с заявлением о намерении подать на каталонцев встречный иск.

    Ранее сине-гранатовые обратились в суд, чтобы тот обязал Неймара вернуть клубу выплаченный за продление в прошлом году контракта бонуса в размере 8,5 миллиона евро.

    По словам представителей футболиста, ничего возвращать они не намерены, а наоборот потребуют через суд у «Барселоны» остатки этой суммы, которые каталонцы выплатить до текущего лета не успели. Кроме того, сторона игрока потребует пени за просрочку выплаты бонуса.

    Источник: Marca

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    23.08.2017 13:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 августа 2017, 09:04

      решили напоследок хайпануть, что Неймар, что Барса.
      Футбола тут мало. Больше похоже на попытки почаще мелькать в СМИ.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2017, 16:46

      да уж футбола нынче меньше, бабло, кругом бабло.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 августа 2017, 15:55

      Начинается бл@! Значит вот почему Неймар ушел из Барселоны! Дело в руководстве клуба!!! Импичмент Бартомеу!!!

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 августа 2017, 14:45

      закончится мировой

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 23 августа 2017, 14:11

      Не правильно конечно Барса поступает, 222 мульта им мало. Буду рад, если Неймар выиграет в суде.

      -2
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      Рейтинг: +4454

      Snek > Evgeniy32 23 августа 2017, 14:25

      Ну как бы Барса права, они заплатили Неймару за то, что он останется, а он ушёл.

      4
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > Snek 23 августа 2017, 14:27

      так он как бы и остался - а ушёл через год!и клуб поимел на этом 222!

      3
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Snek 23 августа 2017, 15:21

      бонусы как бы озвучены "за подписание контракта" или он контракт не подписывал? он контракт подписал, где была прописана сумма отступных 222 - бонус за подписание вынь да положь...

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > k4kuzma 23 августа 2017, 15:25

      барса по идее права

      -1
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > andrej-lucevich 23 августа 2017, 15:27

      Да в чём она права- он контракт подписал - подписал! там сумма отступных была-которую барса прописала - через год она их получила и он ушёл!

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > andrej-lucevich 23 августа 2017, 15:32

      чтобы барса была права бонусы должны быть "за подписание и отработку контракта", да даже в таком случае - клаусула - это сумма на которую барселона была согласна чтобы разорвать контракт с игроком - но врядли там прописано, что при разрыве "он обязан вернуть подписной бонус"

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      Рейтинг: +4454

      Snek > AtticusFinch 24 августа 2017, 13:25

      не через год ушёл, а через пол сезона. Клуб поимел за то, что владеет правами на игрока, а личный контракт совсем иная договорённость никак не влияющая на трансфер.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek > k4kuzma 24 августа 2017, 13:26

      бонус за подписание контракта включает в себя полную или частичную его отработку, так как он ушёл, этого не произошло, вот и бонусу конец.

      0
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > Snek 24 августа 2017, 15:10

      Что ты несёшь...я не могу с тебя...на следующий день имел права уйти с выплатой 222 -!!!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 августа 2017, 13:50

      вот что деньги делают..

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      Рейтинг: +2564

      атеист > Chernyi Lis 23 августа 2017, 14:10

      Деньги превращают футболистов в г-..но...., увы...

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > атеист 23 августа 2017, 14:11

      Не только футболистов.

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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch > атеист 23 августа 2017, 14:32

      а клуб нормально поступает?заплатил бонусы и он остался на год -а они в суд на него!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 августа 2017, 13:44

      Пошумят и успокоятся)))

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