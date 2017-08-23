Неймар подает встречный иск на «Барселону»; игрок не будет возвращать клубу бонусы, а потребует выплатить их ему до конца

Намечающаяся судебная тяжба между«Барселоной» и ее бывшим футболистом Неймаром набирает обороты. Так, адвокаты бразильца выступили с заявлением о намерении подать на каталонцев встречный иск.

Ранее сине-гранатовые обратились в суд, чтобы тот обязал Неймара вернуть клубу выплаченный за продление в прошлом году контракта бонуса в размере 8,5 миллиона евро.

По словам представителей футболиста, ничего возвращать они не намерены, а наоборот потребуют через суд у «Барселоны» остатки этой суммы, которые каталонцы выплатить до текущего лета не успели. Кроме того, сторона игрока потребует пени за просрочку выплаты бонуса.