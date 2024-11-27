Агент Захаряна рассказал о состоянии футболиста и сроках возвращения на поле

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сказал, что футболист испытывает проблемы с голеностопом.

– У Арсена не мышечные проблемы, у него проблемы с голеностопом. Он тренируется, готовится. У него была боль перед игрой с «Хове», при ударе. Сейчас ее нет.

Арсен готовится. На следующую игру в заявке не будет. Надеемся, что в ближайшее время его включат в заявку, потому что сейчас ограничений нет.

– То есть Арсена беспокоит старая травма? Это не новое повреждение?

– У него одна травма. Ему, считайте, заново делали связку голеностопа. Срок восстановления не может так быстро пройти. Меньше трех месяцев восстановления не бывает.

21-летний Захарян в этом сезоне еще не играл из-за травмы.

Всего он провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов