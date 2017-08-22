«Барселона» подала в суд на Неймара, требуя возместить 8,5 миллиона

«Барселона» обратилась в суд, подав иск на своего экс-нападающего Неймара. Каталонцы требуют, чтобы бразилец возместил им 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств.

В 2016 году 25-летний игрок пролонгировал соглашение с сине-гранатовыми 2021 года. Теперь «Барселона» хочет, чтобы форвард вернул подписной бонус и еще 10% за просроченную задолженность.

Напомним, этим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордную для мирового футбола сумму в размере 222 миллионов евро. При этом сделка не была оформлена напрямую клубами, нападающий попросту выкупил свой контракт за деньги, предоставленные ему спонсорами парижан.