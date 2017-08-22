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  • «Барселона» подала в суд на Неймара, требуя возместить 8,5 миллиона

«Барселона» подала в суд на Неймара, требуя возместить 8,5 миллиона

22 августа 2017, 18:17
17

«Барселона» обратилась в суд, подав иск на своего экс-нападающего Неймара. Каталонцы требуют, чтобы бразилец возместил им 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств.

В 2016 году 25-летний игрок пролонгировал соглашение с сине-гранатовыми 2021 года. Теперь «Барселона» хочет, чтобы форвард вернул подписной бонус и еще 10% за просроченную задолженность.

Напомним, этим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордную для мирового футбола сумму в размере 222 миллионов евро. При этом сделка не была оформлена напрямую клубами, нападающий попросту выкупил свой контракт за деньги, предоставленные ему спонсорами парижан.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (17)
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kos999
1503415201
началось.... Малахова в дело...
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kvm5
1503415448
красиво разойтись не получается
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anri1703
1503415460
все вам бабок мало нахрен продавали
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panmon
1503415815
222 им мало. озаботились бы лучше Месси. Иначе совсем труба. Не тянет Суарес
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Sosisochkin
1503417604
мда очень жаль, было когда Неймар ушел боссы барсы не выплатили бонусные его отцу и это причина по которой он собственно и ушел. Заплатили бы и все не было бы такого гнилья со стороны Неймара. А так я думаю ничего Неймар не даст.
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ROOSHAN
1503419374
И это спасибо Неймару?!
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de bruyne
1503422030
За все что он сделал ему выплатит наоборот нужно... директора барса на свалку...
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Юрэс
1503424109
Из-за таких копеек! ?!?!?! ФУУУУУ бля.
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ILOVETHISGAME.ykt
1503458637
Б...ть он вам 222 ляма принес! Харош уже навариваться на нем.
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Sola
1503505360
Ничего удивительного. Барселона обижена ситуацией с Неймаром. И не только обижена, но и оскорблена. Ну а бонус бразильцу причитался только в том случае, если он будет игроком Барсы на определенный день. Кажется, на 1 августа 2017 г. А сделка с ПСЖ уже была обговорена семейкой Неймаров до августа. Руководству Барсы уже всё было известно. Соответственно, с чего вдруг Барсе платить бонус? Сделку с ПСЖ оттягивал ушлый папаня Неймара ради бонуса. Жадная-жадная бразильская семейка. Чтоб они обанкротились!
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