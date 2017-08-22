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    «Барселона» подала в суд на Неймара, требуя возместить 8,5 миллиона

    «Барселона» обратилась в суд, подав иск на своего экс-нападающего Неймара. Каталонцы требуют, чтобы бразилец возместил им 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств.

    В 2016 году 25-летний игрок пролонгировал соглашение с сине-гранатовыми 2021 года. Теперь «Барселона» хочет, чтобы форвард вернул подписной бонус и еще 10% за просроченную задолженность.

    Напомним, этим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордную для мирового футбола сумму в размере 222 миллионов евро. При этом сделка не была оформлена напрямую клубами, нападающий попросту выкупил свой контракт за деньги, предоставленные ему спонсорами парижан.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.08.2017 18:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +833

      Sola 23 августа 2017, 19:22

      Ничего удивительного. Барселона обижена ситуацией с Неймаром. И не только обижена, но и оскорблена.
      Ну а бонус бразильцу причитался только в том случае, если он будет игроком Барсы на определенный день. Кажется, на 1 августа 2017 г.
      А сделка с ПСЖ уже была обговорена семейкой Неймаров до августа. Руководству Барсы уже всё было известно. Соответственно, с чего вдруг Барсе платить бонус? Сделку с ПСЖ оттягивал ушлый папаня Неймара ради бонуса. Жадная-жадная бразильская семейка. Чтоб они обанкротились!

      1
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 23 августа 2017, 06:23

      Б...ть он вам 222 ляма принес! Харош уже навариваться на нем.

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 августа 2017, 22:03

      как противно это все...фуу

      0
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 22 августа 2017, 21:28

      Интересно как они это делают? Когда в Реале все хорошо, в Барселоне какая то лажа всплывает и наоборот!?)

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 августа 2017, 20:48

      Из-за таких копеек! ?!?!?!
      ФУУУУУ бля.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 августа 2017, 20:13

      За все что он сделал ему выплатит наоборот нужно... директора барса на свалку...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 августа 2017, 19:47

      началось....

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 22 августа 2017, 19:29

      И это спасибо Неймару?!

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 22 августа 2017, 19:00

      мда очень жаль, было когда Неймар ушел боссы барсы не выплатили бонусные его отцу и это причина по которой он собственно и ушел. Заплатили бы и все не было бы такого гнилья со стороны Неймара. А так я думаю ничего Неймар не даст.

      -1
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      Рейтинг: +18

      melrond777 > Sosisochkin 22 августа 2017, 20:57

      это причина по которой он тянул до 1 августа... потому что новому контракту его отец должен был получить бонус после 1 числа...

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 августа 2017, 18:30

      222 им мало. озаботились бы лучше Месси. Иначе совсем труба. Не тянет Суарес

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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > panmon 23 августа 2017, 06:27

      300 лямов за 30 летнего футболиста предлагают. Я бы его с радостью продал бы.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > ILOVETHISGAME.ykt 23 августа 2017, 13:03

      Ну так о том и речь - либо заинтересовывать хорошими трансферами на замну Неймара, либо продавать Месси и покупать абсолютно новое нападение за 520 лямов.

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