«Барселона» подала в суд на Неймара, требуя возместить 8,5 миллиона

Ничего удивительного. Барселона обижена ситуацией с Неймаром. И не только обижена, но и оскорблена.
Ну а бонус бразильцу причитался только в том случае, если он будет игроком Барсы на определенный день. Кажется, на 1 августа 2017 г.
А сделка с ПСЖ уже была обговорена семейкой Неймаров до августа. Руководству Барсы уже всё было известно. Соответственно, с чего вдруг Барсе платить бонус? Сделку с ПСЖ оттягивал ушлый папаня Неймара ради бонуса. Жадная-жадная бразильская семейка. Чтоб они обанкротились!
«Барселона» обратилась в суд, подав иск на своего экс-нападающего Неймара. Каталонцы требуют, чтобы бразилец возместил им 8,5 миллиона евро за невыполнение контрактных обязательств.
В 2016 году 25-летний игрок пролонгировал соглашение с сине-гранатовыми 2021 года. Теперь «Барселона» хочет, чтобы форвард вернул подписной бонус и еще 10% за просроченную задолженность.
Напомним, этим летом Неймар перешел в «ПСЖ» за рекордную для мирового футбола сумму в размере 222 миллионов евро. При этом сделка не была оформлена напрямую клубами, нападающий попросту выкупил свой контракт за деньги, предоставленные ему спонсорами парижан.