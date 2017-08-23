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Павел Погребняк не видит большой разницы между РФПЛ и ФНЛ

23 августа 2017, 15:56
24

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк, проведший вместе с командой прошлый сезон в ФНЛ, сравнил уровень этого соревнования с РФПЛ. По мнению экс-форварда сборной России, большой разницы нет.

«На самом деле многие недооценивают уровень ФНЛ. Понятно, что лидеры Премьер-лиги – «Зенит», ЦСКА и другие – стоят особняком. Но если брать вторую восьмерку РФПЛ, то разница с теми, кто на ведущих позициях в ФНЛ, не такая существенная. Посмотрите: и «Динамо», и «Тосно», и «СКА-Хабаровск», которые были в прошлом сезоне в ФНЛ, смотрятся сейчас вполне достойно.

И даже если говорить о конкретных игроках, то Виталий Шахов и Антон Заболотный, проведшие сезон-2016/17 в ФНЛ, сейчас вызваны в сборную России, пускай это и экспериментальный состав.

Кирилл Панченко тоже постоянно в поле зрения тренеров нашей национальной команды. Некоторые из тех, кто был на виду в ФНЛ в прошлом сезоне, подписали контракты с клубами РФПЛ. Например, Александр Трошечкин, признанный по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом ФНЛ и игравший в «Факеле», подписал соглашение с «Тосно». Думаю, он имеет все шансы стать там одним из лидеров», – считает игрок.

Погребняк выступает за «Динамо» с 2015 года, но смог забить за команду всего один гол.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (24)
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zatonn
1503493279
Положа руку на сердце, я тоже большой разницы не вижу)))
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prezent2017
1503493427
С лавки виднее...
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Asbjorn
1503493515
ну да,не играть и получать деньги можно и там и там
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Veld_Ok
1503493995
Наверняка уровень взяток разный.
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овертайм
1503494694
какая разница где сидеть на лавке
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Kulimen
1503494813
Потому что Павел одинаково хорошо получает в РФПЛ и ФНЛ,сидя на скамейке.
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Barsuk52
1503496964
если зп не меняется а ты на лавке то да
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AntonyScore
1503497052
В ФНЛ Паше наверно пивко разрешили)
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anri1703
1503497716
какая разница мне и там и там 2 мультика идет как говорил кот нас и здесь не плохо кормят
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Челнинец
1503500662
Ему там с трибуны виднее)
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