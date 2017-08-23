Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Погребняк не видит большой разницы между РФПЛ и ФНЛ

    Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк, проведший вместе с командой прошлый сезон в ФНЛ, сравнил уровень этого соревнования с РФПЛ. По мнению экс-форварда сборной России, большой разницы нет.

    «На самом деле многие недооценивают уровень ФНЛ. Понятно, что лидеры Премьер-лиги – «Зенит», ЦСКА и другие – стоят особняком. Но если брать вторую восьмерку РФПЛ, то разница с теми, кто на ведущих позициях в ФНЛ, не такая существенная. Посмотрите: и «Динамо», и «Тосно», и «СКА-Хабаровск», которые были в прошлом сезоне в ФНЛ, смотрятся сейчас вполне достойно.

    И даже если говорить о конкретных игроках, то Виталий Шахов и Антон Заболотный, проведшие сезон-2016/17 в ФНЛ, сейчас вызваны в сборную России, пускай это и экспериментальный состав.

    Кирилл Панченко тоже постоянно в поле зрения тренеров нашей национальной команды. Некоторые из тех, кто был на виду в ФНЛ в прошлом сезоне, подписали контракты с клубами РФПЛ. Например, Александр Трошечкин, признанный по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом ФНЛ и игравший в «Факеле», подписал соглашение с «Тосно». Думаю, он имеет все шансы стать там одним из лидеров», – считает игрок.

    Погребняк выступает за «Динамо» с 2015 года, но смог забить за команду всего один гол.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 27 августа 2017, 08:32

      Павлу стоит подумать и о сравнении с любительскими командами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2017, 03:06

      Эх, Паша, уже скамейки стал сравнивать, хотя думаю в премьер-лиге они поудобнее будут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 24 августа 2017, 00:41

      Ну да Паша, я тоже согласен,что там не забивал и не играл,что тут не играешь и не забиваешь,одно и тоже, никакого разнообразия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 августа 2017, 20:40

      Конечно сидеть в запасе в ФНЛ и в РФПЛ разницы никакой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2017, 19:46

      у кого финансирование есть, те и показывают уровень. кроме паши. погребняк уже только на стакан нападающий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 августа 2017, 18:04

      Ему там с трибуны виднее)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 августа 2017, 18:00

      динамо почаще нагибать будут чем в фнл))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 августа 2017, 17:56

      Погребняк дело говорит. Пока постоянные участники РФПЛ типа Локомотива, будут проигрывать командам, только что пришедших из ФНЛ, типа Тосно, вот тогда между РФПЛ и ФНЛ не будет разницы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 17:49

      Мнение Паши это уже, конечно, уровень....
      Когда он определяет разницу лиг, говорит о недооценке ФНЛ, аж слеза скупая наворачивается - какой эксперт нарождается!!...

      "Разделяет не пропасть, а разница уровней..." (Станислав Ежи Лец)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2017, 17:15

      какая разница мне и там и там 2 мультика идет
      как говорил кот нас и здесь не плохо кормят

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11