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    Лига чемпионов. «Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из турнира

    В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» на своем поле обыграла «Селтик» – 4:3. Дублем отметился Патрик Твумаси.

    Несмотря на победу, казахстанский клуб не пробился в групповой этап турнира, проиграв по сумме двух встреч (4:8).

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

    Астана (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 4:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Айер, 26 (в свои ворота); 1:1 – Синклейр, 34; 2:1 – Мужиков, 48; 3:1 – Твумаси, 49; 4:1 – Твумаси, 59; 4:2 – Нтчам, 81; 4:3 – Гриффитс, 90.

    Первый матч – 0:5

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 августа 2017, 05:43

      Классный матч. Много Астана в гостях пропустила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 августа 2017, 04:58

      Жаль!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 20:36

      Лига чемпионов. «Астана» обыграла «Селтик» и вышла в лигу европы
      так позитивнее

      3
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > карасевщина 22 августа 2017, 20:51

      общий счёт 8-4 в пользу Селтика,так наглядней.

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