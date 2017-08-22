Лига чемпионов. «Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из турнира

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» на своем поле обыграла «Селтик» – 4:3. Дублем отметился Патрик Твумаси.

Несмотря на победу, казахстанский клуб не пробился в групповой этап турнира, проиграв по сумме двух встреч (4:8).

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

Астана (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Айер, 26 (в свои ворота); 1:1 – Синклейр, 34; 2:1 – Мужиков, 48; 3:1 – Твумаси, 49; 4:1 – Твумаси, 59; 4:2 – Нтчам, 81; 4:3 – Гриффитс, 90.

Первый матч – 0:5

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