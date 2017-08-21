Оланаре заинтересовал «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре находится под прицелом двух клубов из АПЛ. По информации All Nigeria Soccer, первый поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между армейцами и «Янг Бойз» (1:0) посетили представители скаутских служб «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста, а также некоторых игроков швейцарского клуба.

Оланаре перебрался в стан красно-синих из «Гуанчжоу Фули» в январе текущего года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах, записав на свой счет один гол.