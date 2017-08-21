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    Оланаре заинтересовал «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре находится под прицелом двух клубов из АПЛ. По информации All Nigeria Soccer, первый поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между армейцами и «Янг Бойз» (1:0) посетили представители скаутских служб «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста, а также некоторых игроков швейцарского клуба.

    Оланаре перебрался в стан красно-синих из «Гуанчжоу Фули» в январе текущего года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах, записав на свой счет один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 19:11
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +190

      Konb48 22 августа 2017, 17:46

      Может, его с Витьком спутали?)

      0
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 22 августа 2017, 16:18

      АХАХАХХАХАХХА, какой адекватный человек поверит в это?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 22 августа 2017, 13:38

      Бред!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2017, 10:09

      Не это дерево даже в РФПЛ никому не нужно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 августа 2017, 00:23

      Воу,воу....полехче скауты!!!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 августа 2017, 21:36

      Интересно, что они наблюдают и что им нравится? Как игрок на лавке сидит?)) Или как он забить не может выходя на замену?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 августа 2017, 21:28

      Ахххахах, забирайте мы вам ещё лям накинем сверху)

      4
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 21 августа 2017, 21:13

      Прям конкурент Хари Кейну! (Нет)

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2017, 21:03

      по информации ол нигерия соккер, а источник бомбардир?

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 августа 2017, 21:02

      нет спасибо!у сорок и без него баласта хватает!один Хоселу чего стоит!!!

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