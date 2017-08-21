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Оланаре заинтересовал «Тоттенхэм» и «Ньюкасл»

21 августа 2017, 19:11
28

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре находится под прицелом двух клубов из АПЛ. По информации All Nigeria Soccer, первый поединок квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между армейцами и «Янг Бойз» (1:0) посетили представители скаутских служб «Тоттенхэма» и «Ньюкасла», чтобы воочию понаблюдать за игрой 23-летнего футболиста, а также некоторых игроков швейцарского клуба.

Оланаре перебрался в стан красно-синих из «Гуанчжоу Фули» в январе текущего года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в семи матчах, записав на свой счет один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Тоттенхэм Ньюкасл Оланаре Аарон
Комментарии (28)
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STAFOR13
1503331994
вот это утятина, его бы во вторую лигу Китая сплавить, а тут Тоттенхэм
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bset
1503332003
Такой жирной утки свет еще не видовал.
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DUMOH
1503333085
Не ну а чо,Нецида же удалось втюхать...Да в Голландию,но удалось же!Так что эти парни способны и его куда-нибудь запихать!
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Asbjorn
1503333453
Какой же бред,никакой форвард заинтересовал английские клубы?
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EcioAuditore
1503333573
Если так ну пускай, Чалов больше практики получать будет, да и хоть какие то деньги получим, может кого то на вырост возьмут
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Parham
1503334815
Какая Лига Европы??? Кто тут переносит или сам печатает??? У ЦСКА ТОЛЬКО ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА!!!
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каа
1503336688
отдавайте... и немного доплатите чтоб наверняка забрали...
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Kulimen
1503338482
Даа...в той игре Оланаре блистал, как его Челси не заметили.
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ПФК ЦСКА Моscow
1503340111
Ахххахах, забирайте мы вам ещё лям накинем сверху)
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OfaZavr
1503385770
Не это дерево даже в РФПЛ никому не нужно.
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