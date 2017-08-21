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    Булыкин: «Локомотив» сделал хороший подарок своим болельщикам после поражения в Суперкубке»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих переживаниях в концовке матча со «Спартаком».

    «Конечно, переживали до последнего. Все-таки у «Спартака» оставалось еще три минуты добавочного времени, и весь этот период они пытались нас давить. Также в самом конце красно-белым дали право на штрафной, и вперед побежал даже их голкипер Александр Селихов.

    Хорошо, что нам удалось удержать победный счет и порадовать наших болельщиков. Думаю, это хороший подарок после поражения в прошлом туре от «Тосно» (0:2), а также достойный реванш после поражения от «Спартака» в Суперкубке (2:1)», – считает Булыкин.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

    Источник: Известия

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    21.08.2017 08:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 августа 2017, 20:49

      За подарок благодарите Самедова и судью.Грешно такой халявой не воспорльзоваться

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2017, 08:37

      только супер кубок-то у нас

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > piligrim1986 21 августа 2017, 11:40

      да кому он нужен то, этот суперкубок... тупо товарищеский матч и все, который не несет ни славы ни денег победителю так же как и в других странах...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > RedGreenHooligan 21 августа 2017, 14:43

      мне))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 августа 2017, 08:22

      Это судья сделал хороший подарок Локомотиву-если быть объективным.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Диктор 21 августа 2017, 11:44

      ну да, если быть уж совсем объективными то судья помог и Спартаку в Суперкубке... так что грех на судейство пенять фанатам спартака...

      П/С в 2016 году Макеев прямой ногой пошел в Миранчука(собственно момент 1 в 1, что здесь, только у Макеева скорость была намного выше) и тоже не отделался карточкой! только тогда фанаты Спартака че то кричали, что там все чисто было, а не про удаления...

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