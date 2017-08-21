Булыкин: «Локомотив» сделал хороший подарок своим болельщикам после поражения в Суперкубке»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своих переживаниях в концовке матча со «Спартаком».

«Конечно, переживали до последнего. Все-таки у «Спартака» оставалось еще три минуты добавочного времени, и весь этот период они пытались нас давить. Также в самом конце красно-белым дали право на штрафной, и вперед побежал даже их голкипер Александр Селихов.

Хорошо, что нам удалось удержать победный счет и порадовать наших болельщиков. Думаю, это хороший подарок после поражения в прошлом туре от «Тосно» (0:2), а также достойный реванш после поражения от «Спартака» в Суперкубке (2:1)», – считает Булыкин.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.