Каррера – о поражении от «Локомотива»: «Все могло быть абсолютно по-другому, но удаление упростило игру «Локомотиву»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на поражение красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) повлияло удаление.

Напомним, в добавленное к первому тайму время в составе действующих чемпионов страны был удален Александр Самедов.

«Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, но, увы, это произошло, и мы проиграли.

Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочеты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».