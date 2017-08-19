Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера – о поражении от «Локомотива»: «Все могло быть абсолютно по-другому, но удаление упростило игру «Локомотиву»

Каррера – о поражении от «Локомотива»: «Все могло быть абсолютно по-другому, но удаление упростило игру «Локомотиву»

19 августа 2017, 19:49
15

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на поражение красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) повлияло удаление.

Напомним, в добавленное к первому тайму время в составе действующих чемпионов страны был удален Александр Самедов.

«Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, но, увы, это произошло, и мы проиграли.

Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочеты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1503161568
Макс, беги, пока на тебя всех собак не спустили из-за этих инвалидов. и Джикию с собой забери, норм парень
Ответить
paracetamol
1503161864
Слезки подбери и сопли подотори, никчемный.
Ответить
andrebest4
1503162071
Массимо!!говори уже прямо))!! защита говно!!в средней линии кроме как Зобнин особо никто и не играл на разрушение.технических ошибок уйма.лучше откажитесь от ЛЧ в пользу какой нибудь команды что бы не позориться. !13 голов за 7 игр!!!!!КАРАУЛ
Ответить
zenit2012
1503164879
Ну вот и Каррера заговорил о внешних причинах! С возвращением Спартак, дай бог в 10-ке закрепиться!!!)))) Локомотив с победой!!!!
Ответить
raritet
1503165080
Просто команда еще не набрала ход. В ЛЧ все будет тики-так.
Ответить
ilichkadr
1503165894
Посмотрим на игру в Хабаровске. Если и там что-то помешает(например,длительный перелет), то и виноватых будет найти крайне трудно. Физическая подготовка не на должном уровне, пора переходить на хоккей...........
Ответить
mahan
1503166060
Судья конечно, должен был и обязан удалить миранчука, для этого было 3 момента, от прямой красной карточки за грубую игру прямой ногой до двух желтых, в том числе ровно за такой же нырок как и у Самедова. Но и ребята, Спартачи вы во всех играх проебывайте вчистую вторые таймы, вы заебали ходить пешком как только начинаете вести в счете. Просто ЗАЕБАЛИ. Нам очень стыдно за вашу игру, проебали все дерби 1 круга. ПОЗОРИЩЕ. Мы на стадионе делаем все возможное, чтобы Вас поддержать. Так и вы сделайте все возможное на поле. А вы просто срете на всех нас. Это ПОЗОР.
Ответить
Диктор
1503169419
И это факт,а не удаление Алексея Миранчука -это второй факт.
Ответить
VSt
1503171429
Что случилось, то случилось. Вторые таймы удаются плохо. Носы не вешайте, Спартачи. Всё наладится.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+