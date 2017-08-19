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    Каррера – о поражении от «Локомотива»: «Все могло быть абсолютно по-другому, но удаление упростило игру «Локомотиву»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что на поражение красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4) повлияло удаление.

    Напомним, в добавленное к первому тайму время в составе действующих чемпионов страны был удален Александр Самедов.

    «Удаление упростило «Локомотиву» игру. Могла быть абсолютно другая игра, но, увы, это произошло, и мы проиграли.

    Увы, нам смогли сразу забить во втором тайме. Когда играли вдевятером, у нас были недочеты, мы не смогли контролировать игру. Когда команда в меньшинстве, очень сложно контролировать всех соперников», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 19:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 августа 2017, 22:37

      Что случилось, то случилось. Вторые таймы удаются плохо.
      Носы не вешайте, Спартачи.
      Всё наладится.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 22:03

      И это факт,а не удаление Алексея Миранчука -это второй факт.

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Диктор 20 августа 2017, 13:40

      Миранчук нарушал, но не мясным говорить о справедливости судейства.

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 19 августа 2017, 21:07

      Судья конечно, должен был и обязан удалить миранчука, для этого было 3 момента, от прямой красной карточки за грубую игру прямой ногой до двух желтых, в том числе ровно за такой же нырок как и у Самедова. Но и ребята, Спартачи вы во всех играх проебывайте вчистую вторые таймы, вы заебали ходить пешком как только начинаете вести в счете. Просто ЗАЕБАЛИ. Нам очень стыдно за вашу игру, проебали все дерби 1 круга. ПОЗОРИЩЕ. Мы на стадионе делаем все возможное, чтобы Вас поддержать. Так и вы сделайте все возможное на поле. А вы просто срете на всех нас. Это ПОЗОР.

      5
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      Рейтинг: +17827

      ilichkadr 19 августа 2017, 21:04

      Посмотрим на игру в Хабаровске. Если и там что-то помешает(например,длительный перелет), то и виноватых будет найти крайне трудно. Физическая подготовка не на должном уровне, пора переходить на хоккей...........

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 августа 2017, 20:51

      Просто команда еще не набрала ход. В ЛЧ все будет тики-так.

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > raritet 19 августа 2017, 20:53

      Ага ждите, сам, то веришь своим словам!!!)))))

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 19 августа 2017, 20:47

      Ну вот и Каррера заговорил о внешних причинах! С возвращением Спартак, дай бог в 10-ке закрепиться!!!)))) Локомотив с победой!!!!

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > zenit2012 19 августа 2017, 21:05

      Ты читать то умеешь? Карера ничего не сказал о правильности или неправильности удаления.. он констатировал факт, что после удаления играть стало сложнее.. и нечего пургу гнать

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 19 августа 2017, 20:01

      Массимо!!говори уже прямо))!! защита говно!!в средней линии кроме как Зобнин особо никто и не играл на разрушение.технических ошибок уйма.лучше откажитесь от ЛЧ в пользу какой нибудь команды что бы не позориться. !13 голов за 7 игр!!!!!КАРАУЛ

      2
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слезки подбери и сопли подотори, никчемный.

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > paracetamol 19 августа 2017, 20:30

      На себя посмотри прежде чем других оскорблять.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 августа 2017, 19:52

      Макс, беги, пока на тебя всех собак не спустили из-за этих инвалидов. и Джикию с собой забери, норм парень

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > piligrim1986 19 августа 2017, 20:07

      А Мася его в запас поставил! Сам виноват!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > АЛЕКС 58 19 августа 2017, 21:26

      да вряд ли бы что изменилось. Джик один ж не вытянет за всех

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