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    ФНЛ. «Оренбург» обыграл «Луч-Энергию», «Шинник» разгромил «Химки»

    В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» в гостях уступил «Оренбургу» – 0:2.

    В другой встрече «Химки» дома крупно уступили «Шиннику» со счетом 0:3. Данная победа позволила ярославскому клубу подняться на пятое место в турнирной таблице.

    Первенство ФНЛ. 9-й тур

    Оренбург – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Делькин, 14; 2:0 – Андреев, 84.

    Химки (Московская область) – Шинник (Ярославль) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чистяков, 6; 0:2 – Низамутдинов, 12 (с пенальти); 0:3 – Самойлов, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 17:53
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