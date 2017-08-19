ФНЛ. «Оренбург» обыграл «Луч-Энергию», «Шинник» разгромил «Химки»

В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» в гостях уступил «Оренбургу» – 0:2.

В другой встрече «Химки» дома крупно уступили «Шиннику» со счетом 0:3. Данная победа позволила ярославскому клубу подняться на пятое место в турнирной таблице.

Первенство ФНЛ. 9-й тур

Оренбург – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Делькин, 14; 2:0 – Андреев, 84.

Химки (Московская область) – Шинник (Ярославль) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чистяков, 6; 0:2 – Низамутдинов, 12 (с пенальти); 0:3 – Самойлов, 66.

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