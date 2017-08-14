«Фенербахче» может попросить «Спартак» включить Таски в сделку по Нойштедтеру

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Турции. Если ранее в СМИ ходили слухи об интересе к 30-летнему игрок со стороны «Трабзонспора», то сейчас, как сообщает Takvim, на немца нацелился «Фенербахче».

Примечательно, что красно-белые, по информации различных источников, хотят заполучить защитника стамбульцев Романа Нойштедтера. «Желтые канарейки» не исключают вариант, что Таски будет включен в сделку по россиянину.

Недавно сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 5 миллионов евро, требуемые «Фенербахче».

Напомним, Таски защищает цвета московского клуба с 2013 года. В прошлом сезоне футболист появлялся на поле 19-ти матчах. Его действующий контракт рассчитан до июля 2018 года.