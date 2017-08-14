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    «Фенербахче» может попросить «Спартак» включить Таски в сделку по Нойштедтеру

    Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Турции. Если ранее в СМИ ходили слухи об интересе к 30-летнему игрок со стороны «Трабзонспора», то сейчас, как сообщает Takvim, на немца нацелился «Фенербахче».

    Примечательно, что красно-белые, по информации различных источников, хотят заполучить защитника стамбульцев Романа Нойштедтера. «Желтые канарейки» не исключают вариант, что Таски будет включен в сделку по россиянину.

    Недавно сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 5 миллионов евро, требуемые «Фенербахче».

    Напомним, Таски защищает цвета московского клуба с 2013 года. В прошлом сезоне футболист появлялся на поле 19-ти матчах. Его действующий контракт рассчитан до июля 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 12:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 августа 2017, 22:26

      Полный бред пишут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 14 августа 2017, 18:33

      Главный вопрос: нахрена вам Рома?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 14 августа 2017, 15:07

      рома+5млн=такси выгодная сделка будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 14 августа 2017, 14:03

      Пускай лучше все останется как есть, Таски - в Спартаке, Роман - на туречине.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 августа 2017, 13:59

      Шило на мыло

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 14 августа 2017, 13:44

      Это самая тупая сделка будет если состоится

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 13:24

      Бля возмите меня , российский паспорт, дуб дерево, но 10 за матч набагаю за лям евро в год. Дзюбу за пояс воткну, если пол литра перед матчем наливать, а если после лучший бомбардир в премьер лиге - гарантирую.
      А если честно нет в рашке футбола, кого назначат , тот и будет чампион
      В этом году " зина" гарантия 100% правительство "ЗА".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1439

      Рулон Обоевъ 14 августа 2017, 13:11

      Нойштедтеру такое внимание, потому что он - любовник Мудка. Виталька всё время с ним носился и опекал, а Ромка отрабатывал ночами.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 13:08

      Уж лучше пусть таски остается,или лучше продать таски и поискать еще кого-нибудь

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2017, 12:47

      Что Таски полено, что Нойш то же самое по сути, да и возраст один... Но, у Нойша русский паспорт есть, как это не прискорбно осознавать и делать на этом акцент, в таком контексте обмен без доплаты вполне неплохо смотрится... Для ротации сойдёт на внутренней арене...

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