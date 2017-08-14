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  • «Фенербахче» может попросить «Спартак» включить Таски в сделку по Нойштедтеру

«Фенербахче» может попросить «Спартак» включить Таски в сделку по Нойштедтеру

14 августа 2017, 12:12
16

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в Турции. Если ранее в СМИ ходили слухи об интересе к 30-летнему игрок со стороны «Трабзонспора», то сейчас, как сообщает Takvim, на немца нацелился «Фенербахче».

Примечательно, что красно-белые, по информации различных источников, хотят заполучить защитника стамбульцев Романа Нойштедтера. «Желтые канарейки» не исключают вариант, что Таски будет включен в сделку по россиянину.

Недавно сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нойштедтера 5 миллионов евро, требуемые «Фенербахче».

Напомним, Таски защищает цвета московского клуба с 2013 года. В прошлом сезоне футболист появлялся на поле 19-ти матчах. Его действующий контракт рассчитан до июля 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Таски Сердар Нойштедтер Роман
Комментарии (16)
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oyabun
1502702721
Сначала взяли Петковича, который оба свои сыгранных матча провалил. Ещенко и то лучше смотрится. Теперь хотят взять никому не нужного Нойштедтера, который точно не лучше Таски или Бокетти. Это уже похоже на сознательный саботаж. Кто то очень хочет опустить Спартак дальше некуда
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nik55
1502703119
Нойштедтер ?----- кто занимается селекцией---- на кол
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vladik12
1502703417
Да лучше Таски оставить, чем брать Нойша.
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Asbjorn
1502705307
Уж лучше пусть таски остается,или лучше продать таски и поискать еще кого-нибудь
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Рулон Обоевъ
1502705478
Нойштедтеру такое внимание, потому что он - любовник Мудка. Виталька всё время с ним носился и опекал, а Ромка отрабатывал ночами.
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Krics
1502706271
Бля возмите меня , российский паспорт, дуб дерево, но 10 за матч набагаю за лям евро в год. Дзюбу за пояс воткну, если пол литра перед матчем наливать, а если после лучший бомбардир в премьер лиге - гарантирую. А если честно нет в рашке футбола, кого назначат , тот и будет чампион В этом году " зина" гарантия 100% правительство "ЗА".
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Daxa 09
1502707457
Это самая тупая сделка будет если состоится
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forward33
1502708387
Шило на мыло
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Max Bobr
1502708625
Пускай лучше все останется как есть, Таски - в Спартаке, Роман - на туречине.
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river31
1502724833
Главный вопрос: нахрена вам Рома?
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